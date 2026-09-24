曾找少年口交⋯保一總隊狼警喊「想看那個洞」 再誘2國中生傳肛門照

警政署保一總隊前葉姓警員透過交友軟體結識多名國中生，不僅以支付2000元代價誘使口交，還傳訊「想看你的穴」、「想看那個洞口」等語讓少年拍攝肛門照，一審被判1年10月有期徒刑。全案上訴至二審，高等法院今（24）日改判1年9月。仍可上訴。

保一總隊葉姓警員於2024年5月支援基隆任警職時，就曾付2000元讓從交友軟體結識才滿14歲的少年，同意以陰莖進入少年口腔方式完成性交易。葉坦承犯行，與被害人和解並付清賠償，加上無前科，一審遭判刑1年，緩刑5年。

未料，檢方偵查期間從查扣的手機等事證，發現葉早在2023年4月9日晚間為滿足私慾，曾傳訊從交友軟體結識的滿15歲少年「我想看你的穴」。少年隨即在房間內，持手機拍攝肛門照片傳送給葉。

後於2023年9月27日，葉又以相同手法，傳送「我想看」、「你的穴啦」、「那個洞口」等訊息給一名14歲的少年。隨後，這名少年也在房間內持手機拍攝肛門照片給葉。

葉再遭起訴。一審認為，葉為成年人且擔任警察，思慮應已成熟，更應恪守法律，豈料竟為了滿足一己私慾，明知2少年對性的認識程度及自主能力尚未成熟，使少年分別拍攝性影像供他觀覽，對少年身心健全成長及人格發展產生不良影響，實予嚴懲。

一審並審酌，葉男雖坦承客觀犯行，但未能與被害人達成和解或賠償，2少年也在檢方偵查時表明無意提告，兼衡葉男犯罪動機、手段、職業及家庭經濟等情狀，依犯拍攝少年性影像罪2罪，各判1年3月、1年6月徒刑，應執行有期徒刑1年10月。