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台中阿伯猛聞女店員 喊「young girl marry me」挨告嗆：女子小人難養也

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子見超商女店員年輕貌美用台語稱她「水某」，還店門口大喊「young girl marry me beautiful girl」，甚至靠近朝她大力嗅聞、嘟嘴發出親吻聲，楊犯後態度囂張，還向檢察官嗆「唯女子與小人難養也」，台中地院以楊最終坦承，依跟蹤騷擾罪輕判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，楊男2025年11月起常到豐原區超商消費，卻注視女店員並稱她「水某（台語）」，女子當面告知「你可以離開嗎？你再這樣我會報警。」

楊今年1月28日再到超商，騎著機車在店門口對女子大聲稱「young girl marry me beautiful girl」，隨後再走進店內靠近櫃台，朝著女子大力嗅聞，經店長出面將女子往後拉開，楊男這才離去。

楊當天中午11點多再度上門要買香菸，經店長拒絕服務後，楊男先是離開後再折返，並拉下口罩對女店員嘟嘴、發出親吻聲，以此騷擾對方釀女子心生畏怖，警方獲報將楊送辦。

檢方訊時，楊男否認犯行，辯稱距離那麼遠，怎麼可能？隔1個櫃台，如果有也是開玩笑的，還說自都快70歲，女子才20歲，怎麼可能，太離譜了，還說「唯女子與小人難養也」，還說覺得太扯了，自己絕對沒有、亂扯。

被害女子、店長指證歷歷，超商監視器也拍下，楊男在店內靠近女子並大力嗅聞她，還拉開口罩對女子嘟嘴，檢方偵結依違反跟騷法起訴楊。

台中地院審酌，楊男不能謹守人際往來界線，騷擾女子造成對方心生不適，經制止仍不理，完全未慮及女子意願，偵查中矢口否認，直到審理才坦承並當庭向女子致歉，但至今沒和解，依跟蹤騷擾罪判楊拘役50日，得易科罰金。

跟蹤騷擾示意圖。聯合報系資料照片
跟蹤騷擾示意圖。聯合報系資料照片

台中 店員 豐原

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