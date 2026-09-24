小三稱「沒感情經驗」 與嘉義人夫互喊老公老婆仍判賠5萬

嘉義一名人妻發現丈夫與小三發展約3年婚外情，兩人互稱「老公、老婆」，還留下接吻、裸露身體及發生性行為照片，憤而求償50萬元。小三辯稱自己「對感情沒有什麼經驗」，不能排除男方刻意隱瞞已婚身分，還質疑夫妻婚姻早有裂痕；嘉義地院不採主要抗辯，判賠5萬元，可上訴。

判決指出，蘇女與丈夫許男婚姻關係仍存續，許男數年前結識小三後，兩人經常相約出遊，互以「老公、老婆」相稱。蘇女主張，丈夫2024年間突然向她提出離婚，她後來才得知丈夫已與小三發展約3年婚外情，雙方除互傳曖昧、鹹濕訊息，出遊時還當眾接吻、同宿期間發生性行為，因而提告求償精神慰撫金50萬元。

面對人妻求償，小三辯稱自己長年忙於工作，「對於感情沒有什麼經驗」，是因仰慕專業人士才結識許男，並稱不能排除許男刻意隱瞞已婚身分；她也主張蘇女提告已超過2年時效，實務上是否承認「配偶權」存在仍有疑義，並要求法院考量蘇女與丈夫的婚姻是否早已有裂痕。

法院調查，卷內除有許男與被告互稱「老公、老婆」及逾越一般男女交誼的LINE對話，還有兩人接吻、裸露身體及發生性行為照片，認定雙方往來已超過普通朋友的一般社交程度，破壞夫妻間忠誠、互信基礎及婚姻共同生活，已侵害蘇女基於配偶關係的身分法益，且情節重大。

法院判斷理由另提及被告所辯「性獨占使用之配偶權並非憲法上權利」。法院引用多號大法官解釋表示，通姦罪雖已宣告違憲，但並未因此否定婚姻關係中基於配偶身分所生法益；夫妻忠誠義務仍屬民事侵權規定保護的法益，第三人逾越一般社交範圍、破壞婚姻共同生活，仍可能負民事賠償責任。

至於被告主張原配夫妻婚姻可能早有裂痕，希望減輕賠償責任，法院回應更為直接，認為即使夫妻感情不睦，也不代表其中一方可以違反婚姻忠誠義務；若將防免被告與許男共同侵權的責任轉嫁給蘇女，不僅對蘇女「極度不公」，更嚴重違反誠信原則及潔手原則，不准被告藉此減輕責任。

蘇女求償50萬元最後僅獲判5萬元，法院認為部分較早發生的侵害行為已超過2年請求權時效，不能納入慰撫金評價，再綜合雙方身分、經濟能力、侵權態樣及蘇女所受精神痛苦等因素，認定精神慰撫金以5萬元適當，其餘請求駁回，全案可上訴。