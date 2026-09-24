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「傳說對決」網戀誘女童拍裸照！男一審遭重判 二審逆轉獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台南市廖姓男子透過熱門手遊「傳說對決」結識一名少女後，利用網路引誘年僅11歲的女童以「即焚模式」傳送私密裸照。案經家長察覺報警，一審法官痛批，廖男嚴重妨害少年身心發展，重判3年2月；案經上訴，台中高分院近日審結全案，因雙方已達成和解，法官撤銷原判決，改判2年，宣告緩刑5年，付保護管束，接受3場法治教育。

檢警調查，廖男於2024年12月至隔年1月初，透過網路遊戲「傳說對決」結識當時年僅11歲的被害少女，雙方隨後互加IG與LINE好友頻繁聯繫。由於少女不願透露真實年紀，便向廖男謊稱自己已滿13歲。廖男在明知對方為未滿18歲少年的情況下，竟基於引誘少年自行拍攝性影像的犯意，於1月中旬透過LINE不斷誘使少女拍攝裸露下體的私密照片。

少女答應後，在其台中市西屯區住處內，自行拍攝了5張以內的下體裸照，依照廖男的指示，刻意使用IG閱後即消失的「即焚模式」傳送圖檔供其觀看。

全案直到少女母親察覺異狀，驚覺女兒遭誘騙後緊急聯繫社工並通報警方，才讓這起案件曝光。警方隨後持搜索票南下，前往廖男位於台南市的住處執行搜索，當場查扣其犯案用的iPhone 13 Pro手機。

台中地院審理時，法官嚴厲斥責廖男為滿足個人私慾，利用被害人心智未臻成熟之際引誘拍攝性影像，對其身心造成莫大影響。儘管廖男坦承犯行並表達和解意願，但因少女母親堅決拒絕。

法官認定其犯罪情狀客觀上不足以引起一般人同情，不適用刑法第59條的減刑規定，宣告刑期超過2年不符緩刑要件，依法判3年2月，沒收作案手機。

判決出爐後，廖男不服提起上訴。台中高分院近日審結，合議庭考量雙方已達成和解，因此撤銷原判決，仍認定涉犯引誘使少年自行拍攝性影像罪，改判2年，並給予自新的機會，宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，另接受由地檢署舉辦的法治教育課程3場次，仍可上訴。

台中市廖姓男子涉引誘11歲女童拍攝裸照，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市廖姓男子涉引誘11歲女童拍攝裸照，台中高分院近日審結。圖／AI生成

網戀 女童 裸照

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