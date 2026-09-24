喊遭下藥迷昏性侵 LINE對話喊老公、牽手畫面露餡反吃誣告罪

林女明知與王男合意發生性行為，事後卻報警指控遭對方下藥、強制性交，偵查時還具結作證強化說法。檢方調查後發現指控與事證不符，王男獲不起訴。新竹地院依誣告罪判林女3月徒刑，且因另有前科，不符合緩刑要件。

判決書指出，林女與王男2023年6月9日至10日在林女工作室發生性行為，法官依起訴書認定雙方為合意性交。林女卻在同月14日前往台中市警局報案，指控王男對她強制性交，並在飲料中下藥迷昏她，王男因此遭台中地檢署依妨害性自主案件偵辦。

偵查期間，林女2023年7月以告訴人身分到庭，之後經檢察官告知具結義務及偽證罪責，再改以證人身分作證。她仍證稱兩次性行為都未經同意，並指王男曾對她下藥，檢方認為這些證詞涉及案情重要事項，足以增加偵查機關判斷真相困難。

檢方調查兩人LINE對話，發現案發前後仍有親密互動，林女曾說「做愛過後身體會記憶你」，案發隔天又傳「老公你在哪」、「為什麼你不在我身邊」等語，與她指控遭下藥、違反意願性交的說法不符。

此外，監視器也拍到兩人曾牽手離開工作室；林女提出的2瓶飲料經刑事局鑑定，只驗出咖啡因，未檢出一般可揮發性有機安眠藥物。王男最終於2024年2月獲不起訴，林女聲請再議後也遭駁回，同年4月確定。

法官認為，林女行使不實刑事告訴，使王男無端遭刑事偵查，又在檢察官面前具結後作虛偽證述，考量林女審理時已認罪，並與王男和解、承諾賠償，判處有期徒刑3月。

王男雖同意法院給予林女緩刑，但法院查出林女先前另因違反個人資料保護法遭判刑，不符合刑法緩刑要件，因此未宣告緩刑。全案仍可上訴。