他拍攝未成年女友性影像…分手後挨告判刑1年6月 求得女方原諒獲緩刑

郭姓男子與未滿18歲少女交往期間，拍下與少女發生性行為和少女裸露身體影像，又重製上傳兩人的LINE群組。兩人後來吵架，少女報警，犯行曝光。法官審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判應執行1年6月徒刑。審酌認罪並與少女和解獲原諒，宣告緩刑3年。

基隆地檢署檢察官起訴郭男在前年6月至11月間，與年滿16歲、未滿18歲的少女交往，成為男女朋友。郭男涉嫌分別在居住的套房、汽車旅館和飯店房間內，拍攝與少女發生性行為影像，或少女裸露身體影像及照片，再重製上傳到兩人的通訊軟體LINE群組內。

兩人後來感情生變，發生口角，少女報案後，警方持基隆地方法院核發的搜索票，前往郭男居住的套房搜索，查扣他的手機，手機內有他拍攝的少女影像和照片，將全案送辦。檢察官偵查後，起訴郭男涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例無故重製少年性影像罪嫌。

基隆地方法院法官審理後指出，郭男為滿足私慾，罔顧少女人格健全發展及心靈感受，拍攝及無故重製少女性影像，侵害少女性隱私自主權，多次犯拍攝無故重製少女性影像罪犯行，應予非難應分論併罰。

法官考量郭男犯後始終坦承全部犯行，態度尚佳，並在檢方偵查期間與少女成立和解，少女也向法院表示願意原諒他。兼衡郭男犯罪動機、手段、所生損害及自述高中畢業、從事餐飲業、家中經濟小康等情狀，拍攝少年性影像罪判刑1年2月，無故重製少年性影像罪判刑1年2月，應執行有期徒刑1年6月。

法官認為，郭男一時失慮觸法，犯後確有悔意，加上少女同意宣告緩刑，經過偵查、審判程序及判刑，當知所警惕無再犯之虞，刑期以暫不執行為適當，宣告緩刑3年。緩刑期間付保護管束，並應提供100小時義務勞務。全案可上訴。