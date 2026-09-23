偷拍被害人性影像及應召女照片留自己看 書記官判緩刑4年

台北地檢署黎姓書記官被控利用處理偵查案件的機會，以手機拍攝被害人遭偷拍的性影像及員警查獲的應召女子照片，依違反個資法、洩密罪起訴，黎認罪，台北地院審理，3罪判黎應執行有期徒刑2年，緩刑4年，向公庫支付5萬元，提供120小時義務勞務。可上訴。

依起訴事實，黎2023年1月31日起擔任書記官，同年2月13日起在偵查組辦理紀錄業務，2024年3月19日至同年7月23日，8次用手機拍攝警察機關移送資料內報告書、筆錄、所查獲照片後，以LINE傳送給其他書記官，還以戲謔或輕浮口吻評論文件或照片。

此外，黎於2024年9月6日至2025年5月26日期間，7次利用處理偵查案卷機會，以手機拍攝案管系統、當事人筆錄、數位卷證應用系統、刑事告訴暨聲請調查證據狀或相關公文後，也傳送給其他書記官。

檢方指控，黎2024年8月16日至今年1月13日，9次利用處理偵查案卷機會，以手機拍攝經辦案件內被害人遭偷拍的性影像照片及員警查獲的應召女子照片，重製於手機相簿內自行觀覽。

檢方今年5月19日獲悉黎的犯行後，啟動行政調查，5月21日簽分案追究刑責，聲請搜索票搜索黎的住所及辦公位置，偵結將黎起訴，法院審理，黎自白犯行，表示已經學到教訓，律師則替他求判緩刑。

判決指出，黎身為書記官，理應遵守法律規定，竟假借職務上機會，持手機拍攝刑事案件當事人的個人資料及偵查應秘密文書、照片傳送與無關的人，又以手機拍攝經辦案件性影像照片重製於其手機相簿內，嚴重侵害他人隱私權。

判決說，黎犯後坦承犯行，表示悔意，審酌犯罪動機、手段、造成之損害、素行等，依法判決。