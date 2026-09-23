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女控醫「無套」觸診涉猥褻…二度無罪 法官勸世：看診應溝通建互信

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣莊姓婦產科醫師遭控未戴手套，觸摸女患者私密處達30秒，涉利用醫療機會猥褻。一審法官依據護理師證詞、客觀病歷，認定病患當時有衣物遮蔽且未改變姿勢，醫師客觀上無法觸及外陰部，判決無罪，但罕見在判決書寫下勸世語，呼籲醫師觸診前應充分溝通說明，以同理心建立醫病互信。全案上訴台中高分院後，二審合議庭近日裁定駁回上訴，維持無罪。

檢警調查，一名女患者因小便疼痛、月經過期等問題，前往彰化某醫院婦產科求診，女患者控訴，她在診療室超音波檢查時，莊姓醫師趁著跟診的護理師轉身處理電腦作業之際，未戴手套便直接伸手觸碰其外陰部達30多秒。

女患者表示，當下因信任醫師專業未立即反抗，但步出診間後深感不適，隨即向護理師質疑並報警提告，檢方後續依法將莊男起訴。

莊姓醫師到案後矢口否認猥褻，辯稱當日女患者反應甫完成陰部除毛且超音波探頭壓迫會痛，他發現除毛部位有皮下出血點，才會以手觸碰其下腹部與陰阜進行評估，絕對沒有碰觸到外陰部。

彰化地院審理時，法官傳喚護理師作證，護理師表示進行超音波前置作業時，已請女患者將內褲褪至陰部以上、陰阜以下，用紙巾反摺夾在內褲褲頭防沾染凝膠。

法官認為，若莊男欲觸摸女患者外陰部，勢必得將手伸入紙巾與內褲內，需改變病患姿勢或要求張開雙腿。但女患者證稱全程皆維持平躺，莊男並未要求改變姿勢，客觀上實難認定，莊男能穿過防護遮蔽觸及私密處。

此外，事發診間空間狹小，護理師僅在距離病床3至4步的電腦前作業，莊男若在此等隨時可被目擊的環境下伸出狼爪，有違常理。

另外，當日病歷確有記載女患者下腹輕微壓痛、除毛引發的皮下出血點等客觀醫療紀錄，印證了莊男「因診療需求而觸診」的說詞。

一審審認，此案證據不足，判決莊男無罪，但承審法官也罕見在判決書末寫下勸世語，強調良好的醫病關係奠基於互信與溝通，莊男雖獲判無罪，但身為婦產科醫師，在實施觸診尤其是不戴手套時，理應先向病患充分說明，以同理心消除醫病資訊不對等，期盼醫師能引以為戒，避免醫療誤會再生。

全案經上訴至台中高分院，二審合議庭審理後，認定原審認事用法並無違誤，駁回上訴，尚未確定。

彰化縣莊姓醫師被女病患指控涉嫌猥褻，台中高分院近日審結，判無罪。圖／AI生成
彰化縣莊姓醫師被女病患指控涉嫌猥褻，台中高分院近日審結，判無罪。圖／AI生成

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