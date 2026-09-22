合唱團老師劈腿3高中女學生...偷拍洗澡、性愛影片 二審判3年2月徒刑

新北市姚姓合唱團老師4年前與3名高中女學生發生性行為，更帶回家偷拍洗澡、性愛影片，一審依違反兒童及少年性剝削條例判刑4年6月、10月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今改判姚3年2月徒刑，可上訴。

姚出身音樂世家，身兼數間北市公、私立高中合唱團指導老師，平時與女學生互動良好，經常以通訊軟體聯絡。姚2021年至2022年間在新北市某高中擔任合唱團老師，先是追求一名女學生後交往成為男女朋友，卻又與另外兩名女學生發生性關係。姚甚至將3名女學生帶回住處，偷拍全裸洗澡的畫面，又在公寓樓梯間等處，拍攝女學生胸部、私處的影像。

姚也未經女學生同意，拿手機拍攝兩人性愛的影片、語音等，其中一名女學生家長察覺兩人聊天有異，追問下發現女兒竟與對方發生過性關係，氣得報警提告。

姚否認犯行，供稱他確實有攝錄其中一名女學生的胸部、洗澡畫面等，但對方全部知情，並沒有違反意願等。一審不採信姚的說詞，依法判姚4年6月徒刑，另有10月得易科罰金之刑。案經上訴，高院認定姚犯5項罪名，其中有部分與被害人和解而減刑，今改判姚3年2月徒刑。