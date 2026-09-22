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影／內鬼難防！台南連鎖手機行女員工偷拿逾500支iPhone轉賣 獲利數百萬元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

20多歲李姓女子是台南中西區一間連鎖手機店旗艦店的員工，她竟從年初起至本月，陸續偷拿蘋果iPhone17代以下各款手機逾500支，再以每支便宜5千到1萬元不等價格賣給其他手機行，獲利至少數百萬元；店家近日察覺有異報警，警方昨循線通知到案，依業務侵占、竊盜函送法辦。

據了解，李姓女子已婚、育有小孩，她在全台有37間門市、光台南就有15間連鎖店面的手機行擔任櫃員，其任職的中西區旗艦店是台南各分店的總倉庫，囤有各大品牌手機；李女見內部管理並不嚴密，公司讓店員可自由拿取手機商品，竟自今年初起就陸續偷拿蘋果iPhone17代以下各款手機。

李女以便宜5千到1萬元不等價格向其他手機行兜售謀利，9個多月來偷走逾500支手機均已賣出，直到本月初，該公司發現自家批號的手機在網路販售，清點貨品後才驚覺有異報警，研判有內鬼，且至少已被偷拿走逾500支，數量仍在清點中；此後李女無法再偷拿手機，並未得手蘋果公司近日才發表的iPhone18。

台南市警第二分局南門派出所調閱公司監視器影像，認為李女涉嫌重大，昨天下午將她傳喚到案；據指出，李女承認犯案，供稱賣手機賺來的錢都花在網路賭博網站，已經輸光，警方詢問後，依業務侵占、竊盜函送法辦，並持續追查手機流向以及有無共犯。

李姓連鎖手機行女員工竟從年初起至本月，陸續偷走蘋果iPhone17代以下各款手機逾500支，再變賣獲利至少數百萬元。聯合報系資料照
李姓連鎖手機行女員工竟從年初起至本月，陸續偷走蘋果iPhone17代以下各款手機逾500支，再變賣獲利至少數百萬元。聯合報系資料照

內鬼 iPhone 台南

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