惡劣！台中高中生藏手機錄4女同學裸浴、指侵醉女 最新判決出爐

台中市莊姓高中生多次暗藏手機竊錄4名女同學裸浴，更在U2電影館趁另名女同學酒醉指侵得逞、散布性影像，一審痛批莊男嚴重踐踏被害人身體及資訊自主權，考量其賠償126萬元達成調解，將偷拍、違反意願拍攝及散布等7罪，定應執行4年6月，另非法利用個資部分單獨判處6月，案經上訴，台中高分院近日駁回，維持原判。

檢警調查，莊男在2021年8月就讀高中時，策劃偷拍，多次趁同校女同學至友人住處留宿時，將手機藏在廁所水箱上方，以物品掩蓋，成功竊錄3名女同學全裸沐浴影像。隔年1月，他更將手機藏於高中教室後方，偷拍另名女同學更換衣物的過程；同年4月邀約女同學至南投住處留宿時，也故技重施在自家廁所偷拍被害人洗澡。

2022年6月，莊男將一名女同學帶至台中市一處U2電影館包廂，趁對方飲酒意識模糊且無力阻擋下，強行拍攝其裸露胸部與私密處，隨後以手指侵入被害人下體得逞。

2023年3月，莊男將該性影像透過推特傳送給網友，導致影片外流散布至臉書社團「〇〇超級牧場」及R〇〇〇網站。他更創設推特假帳號，將被害人日常照與網路下載的不明女子裸露影像混合張貼，藉此惡意貶損被害人名譽。

台中地院審理時，法官嚴厲譴責莊男行徑，但也考量他在準備程序中坦承犯行，已與5名被害少女及家長全數達成調解，依約賠償遭性侵女同學100萬元，其餘4名遭偷拍的女同學各5萬至8萬元不等，共計126萬元且已給付完畢，依法酌減其刑，將前7項罪名，分判7月至3年8月不等徒刑，併定應執行刑4年6月，另非法利用個資罪單獨判處6月，作案手機依法沒收。

莊男認量刑過重，提起上訴，台中高分院近日審結，認定原審認事用法、量刑都屬妥適，駁回上訴，尚未確定。

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