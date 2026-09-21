家教老師對國中生伸狼爪僅稱「失了分際」為求輕判找胞姊騷擾少女全家

高雄一名家教老師在幫國中少女上課時，竟趁機將手伸入學生內衣襲胸，還強摸大腿，案發後傳訊給少女家長致歉，稱當時「失了分際」，為求和解，還動員胞姊多次到少女母親公司及住處騷擾求和，橋頭地院法官痛斥老師造成學生二次傷害，依強制猥褻罪判刑10月。

判決指出，去年11月20日深夜10時許，家教老師在幫少女上課時，先以原子筆及手觸碰少女耳朵與脖頸，後來更大膽解開少女上衣鈕扣，直接將手伸入內衣內側。

家教老師突然伸出狼爪，嚇得女學生以手死死壓住衣領，未料老師竟食髓知味，將狼爪往下伸向大腿內側，少女死命壓住褲子阻止，狼師才罷手。

當天下課後，少女家長見女兒神情不對勁，追問才發現女兒遭家教老師猥褻，老師發現家長知情，當天便傳訊致歉，事後擔心自己被重判，還多次傳訊求饒「這次頭昏腦脹，在孩子的課上失了分際，都是我的錯。」

橋頭地院審理時，家教老師坦承犯行，但少女及家長都無意與他和解，不料老師為求輕判，竟由胞姊跑到對方家中及家長公司，並多次寄信尋求和解。

法官痛斥家教老師因一己之私，造成少女身心受創嚴重，不僅影響升學考試，更被迫尋求精神科醫師治療。且他事後要求家屬體諒行為，無視少女受害後的痛苦與心理陰影，犯後態度明顯不佳，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，量處有期徒刑10月。可上訴。