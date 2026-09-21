議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 竟因程序瑕疵重啟調查？

台中市議員張家銨市議會質詢揭露，一名女性職員自2005年起，疑遭時任區長及男同事接連性騷。圖／張家銨提供 台中市海線某區公所爆發職場性騷爭議，市議員張家銨今天在市議會質詢揭露，一名女性職員自2005年起，疑遭時任區長及男同事接連性騷，其中男同事甚至在辦公室內1天騷擾她10多次。案件今年3月經市府性平會認定成立，卻因程序瑕疵遭撤銷，受害人得重新接受調查，期間甚至一度自傷送醫。民政局長吳世瑋表示，涉案區長經調查認定性騷成立後，已降調其他區擔任副區長。

台中市議會今天進行第4屆第8次定期會市政總質詢，張家銨指出，她接獲該名女性職員陳情，指控當時直屬長官多次在區長室對她有不當肢體接觸，包括撫摸大腿、環抱肩膀、手掌碰觸胸部及對耳朵吹氣；同一辦公室內，另一名男同事也疑在光天化日下對她上下其手，甚至1天10多次。

張家銨說，市府性平會今年3月原已認定案件成立，卻因「行政程序瑕疵」撤銷原調查結果，導致受害人必須重新接受調查。她在議場播放2005年8月的辦公室監視器畫面，可看到受害人遭男同事碰觸時不斷以手阻擋。張家銨質疑，既然性騷擾案件已經調查成立，為何又因程序問題讓受害人一再面對調查，「這根本就是二度傷害」。

張家銨也質疑，市府啟動性平調查後，涉案兩人仍在同一區公所上班，且曾有主管以「關懷」名義約談受害人，要求交出相關影片及硬碟，甚至以「你現在拿有公所的硬碟，就是侵占公物，要行政處分」等語要求交出證據。她質疑，這樣的處理方式究竟是保護受害人，還是造成另一種壓力。

吳世瑋表示，涉及個人隱私的影片不宜在議場公開播放；他說，涉案區長在案發後已調往其他區公所，人事處調查委員會認定性騷成立後，再降調擔任副區長，強調市府處理過程沒有包庇或吃案情形。至於程序爭議，則因當事人循法律途徑提起訴願，市府須依法處理。

對於要求交出硬碟一事，吳世瑋說，當時是民政局副局長前往關懷，確實有提醒硬碟屬公有財物，並表示「不可以存起來，可以先Copy（複製）」；人事處長陳月春則說，案件涉及2名被申訴人，其中男同事由海線區公所調查，區長部分則由民政局協助處理。

不過張家銨反駁，張家銨表示，所謂降調是從3萬人調到30了人的行政區，令人不解。另當時主管並未向受害人說可以複製，反而要求交出手上所有證據；她認為，市府應釐清相關程序及證據保全問題，避免受害人因行政處理再度承受壓力。