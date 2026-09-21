中華電信老處長涉偷拍 喊女下屬「金釵」丟飯碗…再吃刑事官司

中華電信數據產品處前處長涉偷拍女下屬，還以戲謔口吻稱呼對方「金釵」，被申訴性騷成立並解聘。圖為性騷示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成 中華電信數據產品處前處長小明（化名）涉偷拍女下屬，甚至以戲謔口吻稱呼對方「金釵」，被申訴性騷成立、解聘。他因而對公司提起民事訴訟，請求確認僱傭關係存在，並持續給付12萬元月薪；台北地院審理，認定小明並非初犯，且公司調查、解聘程序並無不法，一審判小明敗訴，仍可上訴。

小明自1992年起在中華電信任職，調職前擔任數據產品處處長，月薪領有12萬8232元。2024年3月8日，他卻被女員工申訴性騷，遭控拿手機偷拍女性大腿根部、臀部等隱私部位，還以帶有性意味、揶揄的表情口吻，稱呼女下屬是「金釵」、「運動小天使」。

中華電信公司收受性騷申訴後，隨即將小明調離非主管職，並召開會議調查。同年月25日，公司調查小明偷拍事件屬實，認定性騷成立，依勞動基準法、性別平等工作法及公司從業人員獎懲標準等，決議解聘。

對此，小明主張，公司在調查過程中，未給予他陳述意見的機會，已是程序違法。再者，他初犯性騷行為，實際上並無損及公司利益，也已在刑事程序中盡力補償女方損害，如今他年近60歲，為公司服務大半輩子，若遭解聘，恐難再找到適當的工作維持生計。

公司則強調，小明的性騷行為已對女性下屬造成敵意性、冒犯性的工作環境，且他事後還透過社群軟體或其他同事，試圖與受害女員工聯繫，造成女方精神上極大壓力，屢屢利用主管職務故意對同事性騷擾。

公司指出，考量到潛在未申訴的被害人眾多，已嚴重影響內部秩序、紀律的維護，若未能貫徹性騷擾防治措施，勢必將損害公司商譽、形象，足以認定小明的性騷行為重大，而無法以申誡、記過、調職等其他懲戒手段替代。

北院審理認為，小明涉本案性騷經台北地檢署偵辦，獲處分緩起訴，調查時卻仍堅稱「因女員工穿著可能曝光，才想說拍下來要提醒對方」，且偷拍照片中有女員工不同的穿著，可知這絕非是一次性的偶然行為。

北院表示，又小明雖主張公司調查程序不合法，但查閱內部簽呈、電子郵件等資料，有關調查小組成員的組成均符合規定，調查小組也曾與小明進行訪談，過程均無不法，因此認定解聘決議有效，判小明敗訴，給薪要求亦屬無理，仍可上訴。