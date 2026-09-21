台中姨公幫5歲女童紮衣被控伸手入褲猥褻 2證據還清白

台中市男子是一名5歲女童的姨公，被女童父母指控在前年6月間於家族聚會，趁女童把玩手機時，脫下女童外褲，直接伸手撫摸女童臀部。男子面對指控堅稱「當時只是比手畫腳、幫忙紮衣服，絕無亂摸」，否認猥褻，一審依現場監視器畫面等證據，判男子無罪，案經上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持無罪。

檢警調查，涉案男子是一名5歲女童姨公，2024年6月1日晚上8時許，當時一家人都在台中市龍井區的親戚家客廳聚會，女童父母指控，男子涉趁女童主動靠近，欲把玩手機之際，趁機將女童長褲褪下，使內褲外露約三分之二，還將右手伸入內褲中撫摸女童臀部，因女童母親見狀衝上前制止，男子才急忙將手抽出。

針對此犯罪指控與行為結果，女童父母事後保留案發時女童穿著的內褲送交警方，檢方偵結後，依涉犯刑法加重強制猥褻罪起訴。

台中地院審認，勘驗現場監視器畫面，男子僅有短暫拉起女童上衣，幫忙塞進褲子的動作，未見將手伸入內褲，女童內褲經警方鑑定，完全未驗出男子DNA，法官認為，女童母親事後的誘導式詢問，難作鐵證，判無罪。

檢方不服一審判決提起上訴，主張案發時被告身旁親友視線可能遭阻擋，且男子拍打女童臀部的行為，也可能涉犯性騷擾防治法之性騷擾罪。

台中高分院近日審結，現場為毫無遮蔽的公開客廳，在場親屬眾多視線一目了然，監視器僅拍到男子短暫幫女童紮衣服，無性暗示意圖，加上科學證據排除被告DNA，認定檢方上訴無理由予以駁回，維持無罪判決，全案尚未確定。