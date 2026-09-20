交友軟體約會變調...台中男承諾「只口交」卻毀約硬上 二審改判緩刑

台中市陳姓男子3年前透過交友軟體結識女網友，邀約對方至租屋處過夜時，承諾「只要幫忙口交就不會發生關係」，不料陳男隔日「說話不算話」，不顧女方明確拒絕強行硬上得逞。一審依強制性交罪，重判4年。案經上訴，台中高分院近日宣判，考量雙方已達成和解，將原判決關於刑部分撤銷，改判2年，宣告緩刑5年。

檢警調查，陳宗祐於2023年8月間在交友軟體「探探」結識該名未成年少女，雙方相約前往審計新村等地遊玩後，陳男晚間將女方載回台中沙鹿區的租屋處。當晚陳男對女方毛手毛腳，女方明確拒絕發生性行為，但陳男誆稱只要幫忙手淫與口交，「射精後就不會再弄妳」。女方信以為真而配合兩次，認為對方會遵守承諾，因此決定留宿。

沒想到隔日中午，陳男竟不顧雙方約定，突然強脫女方內褲，跑去拿保險套。女方當下恐懼，不斷明確表示「我不要、我不想」，並試圖用手推開陳男肩膀，但因體型與力氣懸殊，仍遭陳男強壓雙手壓制在床，強制性交得逞。

女方事後趁隙衝進廁所穿好衣服逃離，情緒崩潰下致電張老師專線求助並報警。

事後女方在LINE上悲憤痛斥，「我竟然真的相信你跟你過了一夜」、「從頭到尾你就是為了做這件事才接近我」。陳男自知理虧，在對話中坦承「對不起，我說話不算話」，默認自己違背約定。

台中地院審理時，陳男辯稱雙方是合意性交，道歉只是為了安撫對方沒有馬上載她回家的情緒。但法官比對對話紀錄後不採信其辯詞，認定陳男為逞一己私慾，罔顧女方意願，造成被害人心理嚴重創傷，且犯後否認犯行、未達成和解，依強制性交罪，判刑4年。

案經上訴至二審，台中高分院近日審結，考量到雙方已達成和解，撤銷一審原判決刑度，改判陳男2年，給予緩刑5年宣告，仍可上訴。