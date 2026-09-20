扯！10歲女兒喊「不要」仍遭父侵犯 DNA驗出相符 台東地檢起訴

台東一名男子涉嫌性侵年僅10歲的女兒，女童當時已明確說「不要」，甚至用手將父親推開，但男子仍涉嫌繼續侵犯。地檢署偵查後認定涉犯對未滿14歲女子強制性交罪，日前依法提起公訴。

檢方起訴書指出，案發在去年8月31日晚間，男子與女兒當時同住，涉嫌在住處對女兒做出性侵行為。女童不僅口頭拒絕，也曾伸手推開父親，但男子仍再次靠近，涉嫌以陰莖摩擦女童外陰部，並進一步以手指插入女童陰道。

案件經警方調查後移送地檢署偵辦。檢方調查時，涉案男子在警詢及偵查中有相關供述，女童也向警方及檢察官說明案發經過，女童母親則證述女兒案發後的情緒反應。

檢方另指出，警方採集女童外陰部及陰道深處的檢體送驗，均驗出同一男性DNA型別，而且與女童父親的DNA型別相符，另有醫院驗傷診斷書及相關採證資料。

檢方認為，男子明知女兒未滿14歲，仍以違反女童意願的方式進行性行為，因此依刑法「對未滿14歲女子犯強制性交罪」提起公訴。由於兩人是父女關係，本案也涉及家庭暴力。

至於男子先以陰莖摩擦女童外陰部的行為，檢方認為與後續性侵行為是在同一時間、地點發生，屬於整起強制性交行為的一部分，因此沒有另外再以其他罪名起訴。

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