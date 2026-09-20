泰女來台見男友遭勒斃 裝箱藏公司冰櫃

泰國籍女子「阿思」本月初來台與男友吳俊毅會面，卻在西門町旅館內遭吳勒斃，家屬託人報案，警方調閱監視器鎖定吳，懷疑他早有預謀，案發前購入中型冰櫃及行李箱，當天獨自駕車北上，殺害女友後裝箱運屍回台中，藏進公司冰櫃，檢方複訊後依殺人罪嫌聲請羈押，台中地方法院昨晚裁定羈押。

吳（四十三歲）在台中某科技公司負責行政後勤，約一年前在泰國認識阿思（卅六歲），兩人交往後分隔台、泰兩地，互相飛往對方國家相聚。阿思一年約三、四次持觀光簽證到台灣，本月二日再度入境，原訂十四日返泰，不料旅程竟成死劫。

警方調查，阿思十二日住在西門町旅館，吳當晚獨自開車北上找她，勒斃後將遺體裝進行李箱，十三日凌晨拖著行李箱離開旅館，駕車將遺體運回台中。

吳將遺體運至公司，藏入事先購置的冰櫃，公司位於商業大樓，內有多家公司行號，且同事多採遠端上班，辦公室少有人進出，但吳仍擔心有人打開冰櫃，以多個塑膠袋遮掩遺體。

泰國家屬聯絡不上阿思，委託台灣友人報案，警方調閱監視器，發現阿思進旅館後未再現身，吳則在隔天凌晨拖大型行李箱離去，研判案情不單純，循線鎖定吳。

吳坦承犯行，供稱阿思提分手，爭執後徒手勒斃她，警方昨凌晨尋獲阿思遺體，但查出吳案發前陸續購入冰櫃、行李箱，懷疑早有預謀，報請台中地檢署偵辦。

檢察官陳東泰昨下午相驗遺體，將釐清死因、死亡時間及行凶動機，警方昨晚將吳移送中檢複訊，並透過外事單位通知阿思家屬噩耗，協助來台處理後事。