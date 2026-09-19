根本沒性影像！男拿假連結嚇前女友逼復合代價15萬

彭男與前女友分手後仍試圖挽回，明知法院已核發暫時保護令，竟在保護令執行隔天起狂打WhatsApp電話，還傳訊威脅散布女方性影像，甚至嗆「我一條命陪你玩」，最後直接跑到女方新竹住處。新竹地院依違反保護令罪判他5月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決書指出，彭男與女子原為同居男女朋友，因彭男曾對女方有精神上不法侵害，女方不堪其擾，向台中地院聲請暫時保護令。法院今年5月15日核發保護令，禁止彭男施暴、騷擾，也禁止未經同意重製、散布或提供女方性影像，警方並於5月20日執行保護令。

未料保護令才剛執行，彭男為挽回感情，隔天起就密集以WhatsApp打電話、傳送訊息給女方，陸續稱「不好好講的話那對不起了」、「不要害死自己，我一條命陪你玩」，還表示要去女方阿婆家大聲喊人，甚至揚言「這條命我不要了」、「一定要鬧出命你才開心嗎」，讓女方心生畏懼。

彭男另以社群帳號將一組網址連結私訊給女方多名友人，也傳給女方，聲稱已有多人看過性影像。到了5月22日晚間11時許，他更直接前往女方位於新竹的住處，警方獲報後到場，當晚將他逮捕，並扣得iPhone 14 Pro、iPhone X等手機。

檢警另調查彭男是否真的持有、散布女方性影像。彭男否認拍攝，稱只是想嚇女方；女方及友人也表示沒有看到影像內容。警方將2支手機及筆電送科技偵查隊還原，也沒有發現女方性影像，彭男傳出的網址又因未提供密碼無法開啟，因此無足夠證據認定涉及散布他人性影像罪。

法官認為，彭男明知暫時保護令已經核發，仍以恫嚇訊息及密集電話騷擾女方，使女方身心承受巨大壓力，考量他犯後坦承犯行，判處有期徒刑5月，易科罰金15萬元，犯罪使用的2支iPhone也宣告沒收。