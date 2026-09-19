快訊

泡麵「先煮一次再換水」能去油減鈉？答案曝：很多人都搞錯重點

千萬網紅閃婚2年爆離婚！哺乳期官宣情斷 昔高調放閃炫富「認了打臉」

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

聽新聞
0:00 / 0:00

根本沒性影像！男拿假連結嚇前女友逼復合代價15萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

彭男與前女友分手後仍試圖挽回，明知法院已核發暫時保護令，竟在保護令執行隔天起狂打WhatsApp電話，還傳訊威脅散布女方性影像，甚至嗆「我一條命陪你玩」，最後直接跑到女方新竹住處。新竹地院依違反保護令罪判他5月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決書指出，彭男與女子原為同居男女朋友，因彭男曾對女方有精神上不法侵害，女方不堪其擾，向台中地院聲請暫時保護令。法院今年5月15日核發保護令，禁止彭男施暴、騷擾，也禁止未經同意重製、散布或提供女方性影像，警方並於5月20日執行保護令。

未料保護令才剛執行，彭男為挽回感情，隔天起就密集以WhatsApp打電話、傳送訊息給女方，陸續稱「不好好講的話那對不起了」、「不要害死自己，我一條命陪你玩」，還表示要去女方阿婆家大聲喊人，甚至揚言「這條命我不要了」、「一定要鬧出命你才開心嗎」，讓女方心生畏懼。

彭男另以社群帳號將一組網址連結私訊給女方多名友人，也傳給女方，聲稱已有多人看過性影像。到了5月22日晚間11時許，他更直接前往女方位於新竹的住處，警方獲報後到場，當晚將他逮捕，並扣得iPhone 14 Pro、iPhone X等手機。

檢警另調查彭男是否真的持有、散布女方性影像。彭男否認拍攝，稱只是想嚇女方；女方及友人也表示沒有看到影像內容。警方將2支手機及筆電送科技偵查隊還原，也沒有發現女方性影像，彭男傳出的網址又因未提供密碼無法開啟，因此無足夠證據認定涉及散布他人性影像罪。

法官認為，彭男明知暫時保護令已經核發，仍以恫嚇訊息及密集電話騷擾女方，使女方身心承受巨大壓力，考量他犯後坦承犯行，判處有期徒刑5月，易科罰金15萬元，犯罪使用的2支iPhone也宣告沒收。

彭男與前女友分手後仍試圖挽回，明知法院已核發暫時保護令，竟在保護令執行隔天起狂打WhatsApp電話，還傳訊威脅散布女方性影像。聯合報系資料照
彭男與前女友分手後仍試圖挽回，明知法院已核發暫時保護令，竟在保護令執行隔天起狂打WhatsApp電話，還傳訊威脅散布女方性影像。聯合報系資料照

前女友 WhatsApp 保護令

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東某所長遭部屬控辦公室2度性侵 監視器、LINE成不起訴關鍵

陸人妻出軌男主播狂打賞1800萬 變賣家產背巨債、發生關係後遭分手

男友跟女同事私聊…一句「聊完刪掉喔」讓她警鈴大響 曖昧對話曝光

「大齡處男」要當爸了…下聘後卻突想退婚 1原因讓網友罵翻

相關新聞

獨／柬埔寨稻米狂吸投資人16億！一家人淪吸金集團 父獄中指導繼續騙

兆沅國際公司伍姓負責人對外推出「柬埔寨稻米」投資方案，以最高年息18%、保本保息話術，吸金高達16億元，去年底發不出米價金釀投資人慘賠，檢調查出公司在柬國毫無稻米契作權，伍男爸爸入獄後還會隔空指導他和2個妹妹繼續對外吸金，檢方連同公司、幹部，依銀行法起訴6人。

影／樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

新北市樹林區鎮前街今天清晨發生一起嚴重交通事故。一名進行道路清掃作業的清潔隊員，遭後方直行機車撞擊，雙方均受傷送醫，其中清潔隊員經急救後仍宣告不治。樹林警分局獲報後迅速到場處置與管制交通，詳細肇事原因與責任歸屬仍待警方進一步調查釐清。

新楓之谷玩家遭詐騙！假賣道具拐走帳號 51萬元虛寶沒了

知名線上遊戲「新楓之谷」爆出虛擬寶物詐騙與搬空帳號，一名吳姓男子假借以79折優惠出售熱門道具「閃炫方塊」詐取玩家4萬多元，隨後又假借「送禮賺點數」為由，誘騙被害人掃描登入QR CODE取得帳號權限，私自將帳號內價值高達51萬餘元的珍貴虛寶轉給他人以抵個人債務，法官依詐欺取財罪等罪判處吳男應執行有期徒刑6個月。

資安院4內鬼鑽系統漏洞 「爬蟲」撈機密

國家資通安全研究院前瞻研究及籌獲中心副主任許世璋，不滿院內專案經費結報效率低下，提議開發新財務系統又遭拒，為改善內部報帳系統，夥同總監彭敏君指示副研究員丁柏楓、李昱勳開發爬蟲程式，竊取院內個資、機密公文逾二十萬次，並將部分公文以微軟ＡＩ大型語言模型分析，台北地檢署昨依違反個資法及刑法妨害電腦使用罪起訴四人。

資安院內控失靈 自家高手反成駭客

資通安全研究院是政府為提升國家資安科技能力，以及資安科技研發應用設立的行政法人，監督機關為數發部，因資安院承接國家核心科技研究計畫，並支援具特殊敏感的政府機關資安防護工作，資安院前瞻中心副主任許世璋等四人身為高階資安人員，卻利用系統漏洞，駭侵他人電腦無故蒐集個資，檢方痛斥「實屬不該」。

北市警破山區大麻種殖場 父子聘失聯移工日夜澆水「品質太爛」賣不掉

49歲曾姓男子和25歲兒子以為種植大麻好賺，上網研讀技術、花錢買種子，費盡心思在新北石門山區租農場、搭鐵皮塑膠棚，甚至僱用印尼籍失聯移工住在現場照顧，規模有一個標準游泳池大；然而父子倆技術不精、品種選錯，產出的品質太差根本「賣不掉」。北市警方蒐證後7月攻堅，一舉查獲515株大麻植株與設備，逮捕曾姓父子和失聯移工共5人，警詢後依製作毒品、組織等罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。