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受刑人遭控舍房自慰喊「你愛看就給你看」 和解撤告、台東地檢不起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名監獄受刑人遭同舍房受刑人控告，指他今年1月在舍房內掏出生殖器自慰，還以言語要求對方觀看，涉嫌性騷擾及公然猥褻。地檢署偵查後，因告訴人已與被告和解並撤回性騷擾告訴，加上公然猥褻部分犯罪嫌疑不足，日前不起訴處分。

檢方不起訴書指出，告訴人與被告同為監獄受刑人，過去也曾住在同一舍房。告訴人指控，被告於1月17日晚間在舍房內掏出生殖器摩擦自慰，並對他說「你那麼想看就讓你看」等語，認為被告涉犯刑法公然猥褻罪及性騷擾防治法相關規定。

針對性騷擾部分，檢方指出，依性騷擾防治法規定，相關罪嫌屬告訴乃論之罪，告訴人與被告達成和解後，已具狀撤回告訴，依刑事訴訟法規定，應為不起訴處分。

至於公然猥褻罪嫌，檢方認為，刑法公然猥褻罪須行為人主觀上具有供人觀覽的意圖，客觀上也須有公然猥褻行為，才能成立犯罪。

被告偵訊時否認犯罪，辯稱當時是告訴人一直盯著他看，他因遭對方言行激怒，才說「你愛看就給你看」，並拿開原本用來遮蔽的擋水板，但當時舍房門是關閉的。

檢方認為，依被告說法，他雖有掏出生殖器摩擦自慰的行為，但是否具有供人觀覽的主觀意圖仍有疑義，加上案發時舍房門緊閉，難認當時存在供不特定人或特定多數人共見共聞的情況，因此與公然猥褻罪構成要件不符。

檢方另查無其他積極證據足以認定被告涉犯公然猥褻罪，認定犯罪嫌疑不足，依刑事訴訟法相關規定，作成不起訴處分。

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台東地檢署偵辦監獄受刑人涉性騷擾及公然猥褻案，因性騷擾部分告訴人撤回告訴，加上公然猥褻罪嫌不足，日前作成不起訴處分。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦監獄受刑人涉性騷擾及公然猥褻案，因性騷擾部分告訴人撤回告訴，加上公然猥褻罪嫌不足，日前作成不起訴處分。聯合報系資料照

台東 自慰 受刑人

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