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屏東里長隔衣觸碰3男童生殖器13次 法官判刑10月

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣一名謝姓里長以「讓我看一下是否已長大」為由，隔著衣服觸碰男童生殖器共計13次，共3名男童受害。被害學童反映後校方通報，謝男辯稱只是開玩笑，法官審理後認為為卸責之詞，依違反性騷擾防治法判有期徒刑10個月，得易科罰金30萬元，可上訴。

年底選舉謝男仍登記參選里長，且為同額競選，依公職人員選舉罷免法規定，村里長同額競選僅需1票即可當選。因該案尚未判決定讞，不影響其參選資格仍可繼續參選。

判決書指出，2022年至2023年間，謝男多次向到他家裡玩的國小二年級小明（化名）伸出狼爪，多次以「讓我看一下是否已長大」為由，隔著衣物撫摸小明生殖器，共計得逞7次。2024年間謝男故技重施向鄰居男童小華（化名）伸出魔爪，以相同手法性騷擾得逞5次。

去年1月男童小強（化名）到謝男家找朋友玩，謝男再行騷擾，小強事後愈想愈不對勁，向學校反映後校方緊急通報社福單位，全案才曝光。謝男辯稱，因為是長輩關心小孩成長，才會開玩笑說要摸生殖器，否認實際碰觸。

法官審理後不採信其說詞，謝男也改口坦承「沒拿捏好分寸，知道錯了」，加上部分家屬願意和解，法官依違反性騷擾防治法判刑10個月，得易科罰金30萬元，可上訴。

屏東縣一名里長隔著衣服觸碰男童生殖器，法官審理後依違反性騷擾防治法判有期徒刑10個月。圖為屏東地院。聯合報系資料照
屏東縣一名里長隔著衣服觸碰男童生殖器，法官審理後依違反性騷擾防治法判有期徒刑10個月。圖為屏東地院。聯合報系資料照

屏東 里長 生殖器

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