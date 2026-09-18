15分鐘1500元！萬華西昌街掃黃 18外籍女有10人逾期居留

53歲張姓男子曾因經營色情應召遭警方查獲，但仍在台北市萬華區西昌街一帶繼續營業，還改變拉客方式、利用巷弄及監視器躲避查緝。萬華警分局昨天會同移民署搜索，當場查獲張男、18名外籍性工作者及2名男客；18女中有17人來自泰國、1人來自越南，其中10名泰籍女子簽證已逾期。

警方調查，張男過去就曾因經營應召站被查獲，為降低遭警方盯上的風險，不再透過網路公開攬客，也要求旗下女子避免直接在大街上招攬，而是在西昌街周邊巷弄活動，接觸男客後，再帶往附近房間從事性交易。

張男另在據點周邊裝設監視器，掌握出入口動靜，藉此注意警方是否上門。警方近期陸續接獲民眾檢舉，經長時間蒐證掌握相關人員活動情形後，向法院聲請搜索票。

萬華分局昨天下午會同移民署北區事務大隊台北市專勤隊前往查緝，現場找到18名外籍女子及2名男客，張男也在場；警方並查扣監視器等相關證物，共查獲21人。

警方清查，18名女子都是持觀光簽證來台，其中17人為泰國籍、1人為越南籍；17名泰籍女子中，有10人已超過合法停留期限。據了解，性交易以一節約15分鐘計價，每次收費1500元。

18名性工作者及2名男客依違反社維法裁處，涉及逾期居留部分另交由移民署處理；張男則依妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市萬華分局掃蕩色情，帶回18名外籍性工作者。記者廖炳棋／翻攝