台東某所長遭部屬控辦公室2度性侵 監視器、LINE成不起訴關鍵

台東某公務機關李姓所長遭女部屬控訴，指稱兩人執行勤務後，所長先將她拉進辦公室，違反意願強制性交2次；台東地檢署偵查後發現，兩人確有發生性行為，但從監視器畫面、雙方對話等事證，認定現有證據不足以證明是違反女方意願，也無法證明所長利用上下級權勢使女方屈服，近日偵結不起訴處分。

檢方調查指出，被告李姓男子原為某公務機關所長，告訴人則是同機關女性下屬，兩人具有上下級關係。女方指控，李男於2024年9月4日、10月5日凌晨，與她執行巡邏勤務完畢後，以談話為由將她拉進辦公室，違反她意願性交，2次均得逞，女下屬憤而申訴並報警處理，因此認為李男涉及強制性交及利用權勢性交罪嫌。

李男接受偵訊時坦承兩人確實發生過性行為，但否認強制性交及利用權勢性交，辯稱兩次都是女方自行前往辦公室，雙方當時是合意發生性行為，他也沒有以工作或職務威脅女方。

檢方進一步調查，並比對機關內部性騷擾調查報告及監視器畫面，女方兩次均穿便服，自行離開寢室前往李男辦公室，與她在偵查中所述「穿著巡邏衣服、遭李男在辦公室門口叫過去」的情節並不完全相符。

此外，雙方LINE對話也成為檢方判斷依據。女方事後曾傳訊表示「我只知道報了就不可能好了」、「破鏡不可能重圓」等語，但檢方認為，相關對話並未直接提及李男違反她的性意願；李男則回覆「對不起」、「讓你生氣了」等內容。檢方因此認為，僅憑女方指訴及現有事證，尚不足以證明兩次性行為違反其意願。

至於女方另主張李男為上級，涉及利用權勢性交，檢方指出，利用權勢性交與強制性交在法律構成要件上有所不同，前者須有利用監督權勢，使被害人屈服、隱忍而發生性交的情形；該案目前也沒有足夠證據證明李男有利用職務權勢使女方屈服。檢方最終認定李男犯罪嫌疑不足，不起訴處分。