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「我沒摸過這麼大的胸部」無視女同袍堅拒 軍人強制猥褻遭起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東王姓男子涉嫌趁軍中女同袍（小珍：化名）到花蓮友人住處休息時，在對方明確以手阻擋並說「不要鬧了」拒絕後，仍伸手撫摸胸部，甚至將手伸進胸罩及褲、內褲內觸摸私密部位，台東地檢署偵查後認定已非單純性騷擾，而是違反對方意願的強制猥褻行為，依法提起公訴。

檢方起訴書指出，王男與小珍當時均為現役軍人，2025年6月17日晚間7時許，兩人一同前往花蓮縣秀林鄉一名士官長住處。王男涉嫌趁小珍坐在沙發休息時，在小珍出手阻擋並表達拒絕後，仍隔著衣服觸摸胸部，隨後將手伸進胸罩內持續撫摸約3至5分鐘。

檢方指控，王男之後又進一步將手伸進小珍褲子及內褲，觸摸鼠蹊部及陰部外圍，過程中還對小珍說「我看你的胸部很大受不了我想摸」以及「拜託，我沒有摸過這麼大的胸部」等語。

小珍事後提出告訴，案件由台東憲兵隊移送偵辦。王男在檢方偵查時坦承犯行，相關供述也與小珍指述、證人證詞及軍方調查資料、診斷證明及心理諮商證明等資料相符，檢方因此認定犯罪嫌疑足以成立。

檢方指出，案件最初是依性騷擾防治法第25條方向移送，不過經調查後認為，性騷擾與強制猥褻仍有程度上的區別。若只是趁被害人來不及反應而短暫觸摸，可能涉及性騷擾；但本案王男在小珍已經明確拒絕後仍持續行為，時間也長達數分鐘，並進一步觸摸私密部位，已屬以違反意願方式實施猥褻行為。

王男犯案時仍具有現役軍人身分，雖已於2025年11月16日退伍，但依陸海空軍刑法相關規定，犯案時為現役軍人者，即使事後退伍，案件仍適用相關規定。因此檢方依陸海空軍刑法及刑法強制猥褻罪提起公訴。

檢方另認為，王男從撫摸胸部到觸摸其他身體部位，都是在短時間內基於同一犯意接續進行，法律上以一個強制猥褻罪論處。

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台東地檢署偵辦現役軍人涉嫌對女同袍強制猥褻案，近日偵結依法提起公訴。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦現役軍人涉嫌對女同袍強制猥褻案，近日偵結依法提起公訴。聯合報系資料照

猥褻 軍人 性騷擾

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