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馬防部少將參謀長 涉性騷案遭調查

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

馬祖防衛指揮部參謀長黃盈福少將，上周五晚間參加營外餐敘，返營時碰觸女性官兵身體，遭當事人提出性騷擾申訴。陸軍司令部表示，已指示馬防部依規定完成性騷擾申訴會編組，並將涉案人員立即調離單位，實施調查及後續審議。

黃盈福出身裝甲兵，去年五月擔任五四二裝甲旅長任內晉任少將，今年三月調任馬防部。九日晚間，他應邀到營外參加餐敘，結束後由參辦室行政官與駕駛（均為女性）接回營區，涉酒後碰觸對方身體，遭到投訴。

依據「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，本案將由馬防部組成申訴會，召集人由副指揮官擔任，申訴會委員七人至九人，成員包括軍紀督察人員、法制人員、部隊人員代表，外聘委員至少二人。申訴會成員女性比率不得低於二分之一，男性比率不得低於三分之一。應自受理申訴或移送到達之日起二個月內完成結案，必要時得延長一個月。

陸軍司令部強調，高階幹部應自重自愛，以更高的言行標準自我約束，全案絕對依法行政，如果查證屬實，將依規定嚴懲不貸。另外，性別平權及性騷擾防治是現代化軍隊務必遵守的規範，陸軍將透過平時教育、宣導等方式，要求官兵具備相關素養與認知。

性騷案 馬祖 性騷擾

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