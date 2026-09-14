彰化男廟會人潮中猥褻2少女 下場曝光

彰化一名陳姓男子今年1月間到福安宮參加建醮活動，趁現場人潮擁擠之際，多次觸摸2名女子臀部，隨後竟當眾掏出生殖器，以手套弄並射精在其中1名女子褲子上，過程遭旁人目擊並持手機錄影報警。彰化地方法院審理後，認定陳男涉犯公然猥褻罪，判處拘役40日，可易科罰金，每日1000元，並宣告緩刑2年。

判決指出，陳男於今年1月3日晚間8時40分許，在彰化縣某鎮福安宮舉辦建醮活動期間，趁著現場人潮擁擠，多次徒手觸摸站在他前方的2名女子臀部。之後，他另基於公然猥褻犯意，掏出生殖器在褲子外，並射精在其中1名女子的褲子上。

當時旁人邱女發現後，以手機將過程錄下並報警，警方循線查獲陳男。檢方偵查後依性騷擾及公然猥褻等罪嫌提起公訴。

法院審理時，陳男已坦承公然猥褻犯行。不過，法院也考量陳男犯後坦承犯行，並已與2名女子達成調解、賠償其等所受損失，犯後態度尚非惡劣；此外，他過去於2021年間因竊盜案件遭判處罰金，除此之外並無其他犯罪科刑紀錄，因此量處拘役40日。

2名被害女子案發時均為14歲以上、未滿18歲的少年，檢方原請求依兒童及少年福利與權益保障法加重刑責。不過法院認為，陳男與2人並不認識，案發時2人均穿著便裝，加上現場人潮擁擠，陳男供稱沒有看清2人長相，以為對方至少是大學生，沒有證據證明他知道2人未滿18歲，因此未依兒少法加重其刑。

法院認為，陳男犯後坦承犯行並與被害人調解，經此偵、審程序教訓後應能有所警惕，認定暫不執行刑罰較為適當，因此宣告緩刑2年。