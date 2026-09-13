軍中同事結為夫妻卻變調 妻稱懷孕要引產…孩子出生才爆婚內外遇

屏東縣一對原為軍中同事夫妻阿明與阿麗（化名），婚後育有一子，為照顧孩子，阿麗退役當保母，某天阿麗突向阿明提離婚，離婚後還告知阿明她懷孕堅稱引產，孩子出生後，因涉及婚生推定及戶籍登記，阿麗才坦承外遇生子，阿明得知真相大受打擊，提告損害賠償80萬元。屏東地院審理，判阿麗要賠40萬元。可上訴

判決指出，阿明與阿麗原為軍中同事，相戀結婚育有一子，阿麗為照顧孩子退役轉當保母。2024年5月間，阿麗突然向阿明提出結束婚姻，協議離婚，阿明雖感到無奈仍尊重其決定，雙方離婚，但為共同照顧孩子，離婚後仍住一起。

同年8月，阿麗告訴阿明她再次懷孕，男方父母得知後還曾勸兩人是否能為孩子再續前緣，但阿麗拒復合，還表示要擇期引產，不會把孩子生下，之後搬離住處。沒想到隔年阿麗聯絡阿明，告知第二個孩子出生，因涉及婚姻關係存續期間受胎婚生推定，戶政機關將通知男方辦戶籍登記及確認姓氏，才讓真相曝光。

阿明提告主張，他直到此時才確知阿麗婚內外遇，加上兩人軍職出身，軍中環境相對封閉，相關流言蜚語讓他承受極大精神痛苦，提告求償精神慰撫金80萬元。

判決指出，阿麗稱，她對於婚內曾與第三人發生性行為懷孕生下孩子不爭執，但辯稱只是偶發一次行為所致，並非多次外遇。她也稱婚姻期間阿明因軍職長期不在家，孩子都由她照顧，阿明休假時常外出玩樂，不顧親情，恣意花費有限收入在嗜好上，屢經規勸未改善，她實不得已，僅得選擇結束婚姻關係，婚姻破裂不是只有她的責任，她還須扶養孩子與負擔部分生活費，希望法院降低賠償金額。

判決指出，考量雙方經濟能力等情況，認為賠償精神慰撫金以40萬元為適當，超過部分屬過高，判阿麗應賠償阿明40萬元。可上訴。