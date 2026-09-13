孩子同間幼兒園、家長卻爆婚外情 嘉義男判賠30萬女方免賠

嘉義男子與妻子婚後育有2名子女，卻與同為幼兒園家長的女子發展婚外情並發生性行為，妻子認為女子同為家長，應知道丈夫已婚，向2人連帶求償50萬元。嘉義地院認定男子侵害妻子配偶關係身分法益，判賠30萬元，但妻子無法證明女子知道男方已婚，判女子免賠。可上訴。

判決記載，夫妻2017年結婚並育有2名未成年子女，丈夫與另名女子均是同一所幼兒園家長，2人在2023年底發生1次性行為。妻子認為，女子明知或應知道丈夫已有配偶及子女，仍與丈夫發展婚外情，侵害她的配偶關係身分法益，因此向2人求償精神慰撫金50萬元。

不過，女子否認明知對方已婚，表示兩人是在交友軟體「探探」認識，發生性行為前曾詢問男方婚姻狀況，男方回答已離婚或單身。

男方在法院接受訊問時也承認，曾告訴女子自己離婚或單身，並表示如果女子知道他已婚，應該不會與他發生性行為。

妻子則主張，兩人同為幼兒園家長，工作、住處均無交集，唯一交集就是幼兒園，透過接送孩子及家長活動應能輕易知道彼此婚姻狀況。

但女子表示，孩子平時由母親接送，她未曾見過原告，與男方確實是在交友軟體認識。法院認為，妻子無法提出證據證明女子曾接送孩子或參加家長活動，也不能僅憑兩人孩子念同一所幼兒園，就推論女子知道男方已婚。

法院並認為，女子雖知道男方有孩子，但現今離婚、單親情形並不少見，不能因育有子女就推定婚姻關係仍存在；女子本身也是離婚單親，在曾詢問男方婚姻狀況、男方又刻意隱瞞的情況下，難認她明知或可得而知對方已有配偶，因此不須負侵權賠償責任。

至於丈夫部分，法院認定他在婚姻關係存續期間與女子發生性行為，已侵害妻子基於配偶關係的身分法益且情節重大，考量雙方工作收入、教育程度、家庭狀況、侵害程度及事後態度等，判丈夫應賠償妻子30萬元。全案仍可上訴。