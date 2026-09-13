交往時簽愛情契約不得靠近異性！男以女違約涉嫌逼性交20次 檢起訴惡男

高姓男子與女子交往時簽愛情契約，約定不得與異性靠近，女方若違反約定，便要與他發生性行為。高男涉嫌以此恫嚇女子與他發生20次性行為，還在網路扮演第3人恐嚇女方。檢方偵辦後，依強制性交、恐嚇罪嫌起訴高男。

檢方起訴指出，高男與被害女子交往期間，兩人簽立愛情契約，內容包括雙方應在一起不離不棄，且不得與異性靠近，若女子違反約定內容，即應與高男發生性行為，否則可能危及生命安全。

檢警查出，兩人感情生變後，高男多次以女方違反合約為由，恫嚇女方若不與他發生性行為，將把契約內容洩漏給其他人知道。被害女子心生畏懼，從2019年至2024年10月14日間，高男在仁愛區的一家飯店、一處公共廁所和中正區的一家飯店內，與被害女子發生20次性行為。

高男還透過通訊軟體LINE和IG，用不同暱稱冒稱第3人，扮演欲對被害女子不利人士，傳訊息她出言恐嚇。2024年9月7日，高男以LINE傳送「那個人後天就會去你家」、「我說了人家能調查你，也能把你殺了」等訊息給被害女子，使她心生畏懼，擔心生命發生危險。

警方接獲報案，通知高男到案說明，釐清涉案手法後，將全案函送法辦。基隆地檢署檢察案偵查後，認定高男涉犯20次刑法第221條第1項強制性交罪、1次刑法第305條恐嚇危害安全罪，應分論併罰。