恐怖前任持刀掐脖性侵還錄影 資工系大三生判刑8年

就讀北部某大學資訊工程學系三年級的杜姓男子，去年11月持鑰匙闖入前女友位於桃園租屋處，以掐脖、打巴掌及持水果刀抵腹等方式逼女子下跪道歉、強迫口交還持手機錄影，隔天上午再犯性侵，桃園地院審結，將在押的杜男判應執行8年徒刑。全案可上訴。

據悉，杜男過去曾擔任系上迎新宿營總召，並在大二時參選過系學會會長，在校內活動相當活躍，沒想到私下卻是對女友施暴的恐怖情人。

判決指出，20歲杜男與被害女大生之前曾交往，分手後仍有往來，2025年11月25日下午2時，杜男利用雙方交往期間取得的鑰匙，進入被害女大生位於八德租屋處，雙方因感情糾紛起爭執，杜男先掐住女生連連摑掌，再持水果刀抵住她腹部，要求她下跪道歉，之後違反女子意願強制性交並以手機錄下口交過程。

隔天清晨7時，杜男利用被害女前一天遭受暴力及持刀威脅，身心已受到壓制並陷於恐懼，害怕再次受暴而不敢抗拒之際，又違反女大生意願強制性交並錄影；女大生案發後在母親與學姐陪同下到醫院驗傷並報案，全案由八德分局移送桃園地方檢察署，杜男遭檢方聲請羈押獲准，案經偵查後起訴。

杜男遭法院羈押期間曾兩度聲請具保停押。今年6月間，杜男向法院表示自己已退學、不會再與被害女見面，希望交保；辯護人則主張兩人案發後曾和好，且曾有合意性行為，認為杜男沒有強制性交犯意。法院認定杜男涉犯加重強制性交罪嫌重大，且熟悉女子作息、住處及聯絡方式，又曾傳送恐嚇訊息，若交保在外，難以排除再次接觸被害女及再犯可能，因此駁回具保聲請，延長羈押。

上個月杜男再次聲請交保，仍以已遭退學、不會與被害女見面為由請求具保，辯護人並主張兩人曾有一段時間相處融洽，另稱案發衝突是女大生先持刀所致。法院認為，杜男與女大生曾為情侶關係，熟悉女子及其家人住處，案發前又曾傳送「我會把你家人跟你都宰了，我知道你住哪」、「反正我爛命一條」等恐嚇訊息，仍有逃亡及再犯疑慮，8月17日再度駁回具保聲請，延長羈押2個月。

審理時，杜男承認曾掐女大生脖子、持水果刀抵住腹部，也承認兩天都有發生性行為及錄影，但否認強制性交，辯稱雙方後來已經和好，相關行為均出於合意。法院調查被害女傷勢照片、證人證詞、LINE對話及手機錄影等證據後，認為杜男說法與客觀證據不符。

被害女大生案發後被友人及母親發現臉部紅腫有傷勢，立刻帶往醫院驗傷。法院認為，被害女從警詢、偵查到審理，對杜男掐脖、摑掌及持刀威脅等主要經過陳述一致，並有傷勢照片、證人及母親證詞相互印證。

至於杜男查扣手機的影片也成法院認定犯行的重要證據。法院勘驗影片後，認為杜男在過程中以不悅語氣質問被害女，並有壓制行動的舉動，女子也曾表達身體不適，認定女子當時並非出於自由意志，而是受到肢體及心理壓迫。

對於被害女案發後，仍然替杜男處理家務、點餐等表現，法院認為不能因此認定她同意後續行為，而是被害女遭受暴力及持刀威脅後，因害怕杜男再次傷害自己或家人而採取順從方式自保。

儘管審理期間，杜男矢口否認加重強制性交犯行，辯稱兩人爭吵後和好發生性行為是情侶日常習慣，且錄影及性行為皆獲得女方同意，甚至聲稱持刀僅是奪刀自衛等。

合議庭認定，被告杜男第一次犯行中以掐脖、摑掌、持水果刀抵住被害人腹部，甚至要求下跪道歉後違反意願性交並錄影；第二次則利用女子遭暴力威嚇後的恐懼心理，再次強迫性交並錄影，嚴重侵害被害人身心健康與性隱私，造成重大心理創傷，犯罪手段惡劣，且在審理過程中，被告始終否認犯行，未與告訴人和解或補償。

合議庭審酌，杜男雖無前科，考量其教育程度、職業、家庭經濟狀況，認定其犯後態度不佳。認為他兩次犯行分別構成攜帶兇器及對被害人為錄影而強制性交罪、對被害人為錄影而強制性交罪，第一罪判處有期徒刑7年8月、第二罪7年4月，合併應執行8年。

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