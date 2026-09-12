女童遭房東伸狼爪2次 父得知竟嘲笑她…向狼求償20萬遭駁回

新竹一名女童小學時遭林姓房東2度強制猥褻，多年後才向輔導老師揭露，並稱因怕被責怪不敢告訴父親，父親得知後竟和兄弟嘲笑她。女童與父親共求償70萬元，新竹地院判林男賠女童20萬元，父親求償20萬元則遭駁回。

判決書指出，林男2019年間將房屋出租給女童父親，女童與兄弟放學後或假日，常到林男位於新竹市的住處休息、玩平板或手機。當年7、8月暑假期間，女童仍未滿14歲，正值國小三年級升四年級。

林男某日趁女童躺在沙發、蓋著棉被玩平板時，不顧女童口頭拒絕及肢體抗拒，將手伸進棉被及內褲撫摸下體。之後另一天，林男又將女童抱進房間，脫去她的外褲及內褲，親吻下體，再以生殖器磨蹭，以違反女童意願方式猥褻。

刑事部分，新竹地院先前認定林男犯2次強制猥褻罪，分別判處有期徒刑4年10月、5年4月，應執行有期徒刑9年。女童與父親另提附帶民事訴訟，女童求償精神慰撫金50萬元，父親則主張保護教養親權遭侵害，求償20萬元。

法官審酌，女童目前已是高中生，林男當時為逞一己私欲，對無力反抗的小學學童強制猥褻，嚴重侵害其貞操權及性自主決定權，也對身心健康造成影響，認定20萬元慰撫金較為適當，因此判林男賠償女童20萬，其餘30萬元請求駁回。

至於女童父親求償20萬元部分，法官查出，女童直到2024年就讀國中接受輔導時，才因另一起遭鄰居觸摸身體事件，向輔導老師說出小學時遭林男猥褻的經歷。女童過去一直不願讓父親知道，原因是擔心遭責怪；刑事審理時，告訴代理人也曾表示，父親得知後，女童曾遭父親及兄弟嘲笑。

法官認為，父親得知女兒受害後感到痛苦可以理解，但目前沒有證據顯示父女間的情感、親誼或依附關係，因林男犯行而發生疏離、剝奪或重大改變，尚未達到身分法益受侵害且情節重大的程度，因此駁回父親20萬元精神慰撫金請求。全案仍可上訴。