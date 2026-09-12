辣妹服務生KTV遭襲胸猥褻強拉手幫「清槍」 色男客下場曝光

董姓男子去年10月16日上午周間前往桃園中壢某KTV包廂歡唱，見女服務生進包廂找零及清潔時，兩度對她強抱襲胸猥褻，不僅要求發生性關係，還強拉小手幫他上下套弄生殖器，桃園地院日前依強制猥褻罪判處董男有期徒刑10月，緩刑2年，本案仍可上訴。

判決指出，被告董男2025年10月16日上午10時，前往桃園市中壢區瘋時尚KTV包廂消費。當女服務生進房為其找零錢時，董男竟色心大起，無視女服務生意願，自後方強行環抱並徒手撫摸其胸部及下體，甚至開口要求發生性行為，女服務生當時以「還要工作」為由機智回應，順利擺脫董男掙扎離開包廂。

不料，董男仍不罷休，於同日上午10時47分許，假借包廂需要清潔為由，再次要求辣妹服務生前往。待女服務生一進入包廂，董男隨即將門關閉，再次強行環抱並強摸她的胸部，要求女服務生幫他「打手槍」，竟強拉女服務生的手在生殖器上來回套弄，遂行猥褻行為得逞。

案經女服務生向中壢警分局報案後，檢方原以董男涉及刑法第221條強制性交罪起訴，但在法院審理過程中，公訴檢察官補充理由書更正犯罪事實及罪名，改以刑法第224條強制猥褻罪追訴。法院認為，相關更正與原起訴犯罪事實具有基本社會事實同一性，且已踐行告知程序，沒有妨礙被告防禦權，因此依法審理。

法院審理時，董男對犯行從警詢、偵查到法院準備及審理程序均坦承不諱，供述也與女服務生在警詢及偵查中的證詞相符。此外，卷內還有瘋時尚KTV包廂外監視器畫面、警方受理各類案件紀錄表及受處理案件證明單等資料，法院認定董男自白與客觀事證相符，犯罪事實明確。

合議庭審酌，董男為滿足一己私慾，在女服務生已明示拒絕的情況下，仍接續對她強制猥褻，顯然漠視被害人的性自主決定權，行為不該；考量董男始終坦承犯行，並已與女服務生達成調解、賠償損害完畢，另斟酌他的犯案動機、目的、手段、持續時間，以及教育程度、職業、家庭經濟狀況等情形，判處有期徒刑10月。

判決指出，董男過去未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，且本案犯後坦承犯行，也已與被害人完成調解及賠償。法院認為，他因一時失慮觸法，經此次刑事宣告後應能知所警惕，再犯可能性不高，因此依法宣告緩刑2年，讓10月徒刑暫不執行，可上訴。