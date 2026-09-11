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利用油壓按摩性侵美容師 男子坦承犯行並完成賠償被判刑1年10月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

蔡姓男子到「美學館」油壓按摩時強行性侵美容師，美容師拒絕，他竟稱「說不要就是要」。彰化地方法院審結，依犯強制性交罪，判處蔡男有期徒刑1年10月。緩刑3年。

判決書指出，蔡男民國113年10月到某「美學館」擇定1名美容師為他油壓按摩，趁美容師拿熱毛巾回到包廂時，突然把她壓在床上，美容師掙扎並表示「不要」，蔡男仍違反她的意願並撫摸她的身體，強脫她的內褲到小腿處，指侵得逞。

美容師持續用力掙扎，並警告蔡男「我要報警」，蔡男竟稱「說不要就是要，沒關係，一下下就好」，美容師無力推開，蔡男遂強行對美谷師強制性交得逞。美容師稱「起來，我真的要報警了」等語，蔡男才放開並起身，以手自慰到射精在美容師腹部。美容師趁蔡男洗澡時，用包廂內電話通知櫃台人員報警。

彰化地院審酌，蔡男行為戕害美容師的身心健康及人格發展甚鉅，亦可能損及日後美容師的人際信任，犯罪情節嚴重，實屬不該，惟考量犯後已坦承犯行，已與美容達成調解並履行完畢的情形，兼衡自述智識程度、擔任服務業店員、家庭經濟生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化縣蔡姓男子性侵美容師得逞，已達成調解和完成賠償，彰化地方法院依犯強制性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑3年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣蔡姓男子性侵美容師得逞，已達成調解和完成賠償，彰化地方法院依犯強制性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑3年。記者簡慧珍／攝影

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