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影／養生館掛羊頭賣狗肉？金門警夜襲2店 負責人、男客14人全被逮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門春色無邊！金門縣警察局金城分局與金湖分局組成專案小組，經過多日蒐證，鎖定金城鎮民權路2家養生館疑似以按摩為掩護，涉嫌媒介、容留成年女子從事性交易，警方昨日晚間10時20分許，持福建金門地方法院核發的搜索票，在福建金門地方檢察署檢察官劉人睿指揮下同步搜索，現場查獲負責人、工作人員及消費客人共14人，並扣得現金、監視器及手機等相關證物。

警方表示，專案小組日前接獲情資，發現轄內特定養生館疑有異常營業情形，疑似以營利為目的，媒介、容留成年女子與不特定男子從事性交易，警方隨即與金湖分局共同組成專案小組，經多日蒐證、分析相關事證後，認定場所疑涉不法，報請檢察官指揮偵辦並向法院聲請搜索票。

昨晚時機成熟後，警方同步前往2家養生館搜索，現場查獲負責人2人、工作人員5人及消費客人7人，共14人，並查扣監視器主機2台、鏡頭6個、手機2支、現金新台幣3萬餘元，以及保險套、潤滑液等相關物品，作為後續偵辦事證。

警方指出，2名負責人涉嫌違反刑法妨害風化相關規定，將依法移送福建金門地方檢察署偵辦；工作人員及消費客人部分，則依違反社會秩序維護法規定辦理裁罰。

金城分局長周宏璘表示，警方將持續針對轄內疑涉色情、賭博等違法營業場所加強臨檢、蒐證，業者切勿以養生館、按摩店之名從事違法色情交易，心存僥倖「掛羊頭賣狗肉」，一旦查獲不法，除依法移送偵辦，也將提報縣府啟動第三方警政措施，強化後續處置。

警方也呼籲，民眾若發現可疑場所或違法情事，可提供相關線索，警方將依法查處，共同維護金門治安與社會善良風俗。

金門縣警察局金城分局與金湖分局組成專案小組，昨晚查獲金城鎮民權路2家養生館疑似以按摩為掩護，涉嫌媒介、容留成年女子從事性交易，警方昨晚發動搜索，現場查獲負責人、工作人員及消費客人共14人，並扣得現金、監視器及手機等相關證物。圖／警方提供
金門縣警察局金城分局與金湖分局組成專案小組，昨晚查獲金城鎮民權路2家養生館疑似以按摩為掩護，涉嫌媒介、容留成年女子從事性交易，警方昨晚發動搜索，現場查獲負責人、工作人員及消費客人共14人，並扣得現金、監視器及手機等相關證物。圖／警方提供

金門縣警察局金城分局與金湖分局組成專案小組，查獲金城鎮民權路2家養生館疑似以按摩為掩護，涉嫌媒介、容留成年女子從事性交易，警方昨晚發動搜索，圖為現場查扣得現金、監視器及手機等相關證物。圖／警方提供
金門縣警察局金城分局與金湖分局組成專案小組，查獲金城鎮民權路2家養生館疑似以按摩為掩護，涉嫌媒介、容留成年女子從事性交易，警方昨晚發動搜索，圖為現場查扣得現金、監視器及手機等相關證物。圖／警方提供

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