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台東男強拉女進KTV廁所性侵 DNA吻合難狡賴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名蔣姓男子涉嫌趁友人離開時，將一名剛認識的女子強拉進KTV廁所，女子當場喊「不要、不用」並用手推拒，蔣男仍涉嫌強行壓制性交。女子事後報警，警方採集相關證物，經刑事警察局鑑定，女子體內採得的DNA與蔣男吻合，台東地檢署偵結後依強制性交罪嫌提起公訴。

起訴書指出，蔣男今年2月14日晚間與親友到市區一家KTV聚會，期間遇到林姓友人，蔣男請對方介紹單身女性，林男因此將同行的女子小美（化名）介紹給蔣男認識。

當晚約9時許，林男因故離開，留下蔣男與小美在包廂外走廊。蔣男涉嫌以「陪妳去廁所」為由，將小美帶進廁所，小美當場表示「不要、不用」，還用手推拒，但蔣男仍涉嫌強拉小美進入廁所並壓制她，強行發生性關係。

小美事後報警，向警方指控遭到性侵。蔣男則否認犯行，辯稱不知道廁所內發生什麼事，也沒有與小美發生性關係。不過，林男證稱，小美案發後曾向他哭訴遭蔣男性侵，當時情緒相當激動；另有證人證稱，蔣男當天雖有喝酒，但說話、走路都正常。

案件關鍵證據之一，是刑事警察局DNA鑑定。檢方指出，警方在小美陰道深部採集的棉棒中發現精子細胞，經DNA-STR比對後，確認型別與蔣男相符。

此外，警方也取得現場監視器畫面，以及蔣男、小美與林男之間的IG對話紀錄。檢方認為，蔣男案發後曾在對話中表達犯錯之意，但偵查時仍否認性侵。

檢方表示，蔣男與小美才剛認識，就涉嫌在對方明確拒絕下強行性交，嚴重侵害小美的身體自主權，且犯後否認犯行、沒有悔意。蔣男原本被要求20萬元交保，但因找不到人擔保，最後降為3萬元交保；他卻向小美表示自己沒有積蓄，還說為了交保已向人借了20萬元，因此沒有能力賠償。

檢方認為，蔣男雖曾表示願意認錯、和解，但從相關對話內容看來，較像是希望獲得較輕處分，並非真心悔悟，因此依刑法第221條強制性交罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

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台東一名蔣姓男子涉嫌在KTV內將一名剛認識的女子拉進廁所強制性交，台東地檢署偵結後依強制性交罪提起公訴，並建請法院從重量刑。聯合報系資料照片
台東一名蔣姓男子涉嫌在KTV內將一名剛認識的女子拉進廁所強制性交，台東地檢署偵結後依強制性交罪提起公訴，並建請法院從重量刑。聯合報系資料照片

台東 KTV 性侵

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