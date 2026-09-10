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北醫助理教授抱摸女下屬噁稱「父愛」丟飯碗 逆轉獲賠81萬薪水

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北醫助理教授抱摸女下屬噁稱「父愛」丟飯碗 逆轉獲賠81萬薪水

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

北醫醫學系小兒學科張姓助理教授被控擁抱、撫摸醫院女員工，遭院方、校方認定性騷成立，2度決議解聘。對此，張認為調查程序違法，提告請求確認僱傭關係存在；台北地院審理認為，校方性平調查程序一切合規，張主張無理，但因北醫第1次提出解聘時遭教育部駁回，9個月後才獲函覆准許，期間卻擅自停聘張，判校方應賠81萬元薪水。仍可上訴。

判決指出，張自2010年11月起擔任北醫醫學系小兒學科助理教授，月領9萬590元。2023年間，他被控性騷北醫小兒科一名統計助理A女，經醫院性平會認定性騷行為成立，隨後提送至校方性平會審議，最終由教評會2度依違反教師法為由解聘。

張喊冤，本案是因A女不滿獎金遭扣發，曾要求他協助調職未果，才被女方謊稱性騷。然而，校方在調查時，卻從未通知他本人陳述意見；再者，校方第1次決議解聘時未獲教育部核准，應屬無效，9個月後的2次決議也沒有依規定重啟調查，程序違法。

北院查閱本案相關函文，只見北醫教評會首次解聘時，教育部曾回函認為校方未具體說明決議理由，認有瑕疵；第2次解聘，教評會則引用北醫院方、校方性平會調查報告，雖因案件沒有新事證而未重啟調查，但均有參採雙方說法並審視所有證據。

A女調查時也指控，張會以關心為由要求單獨談話，還會在醫院會議室、樓梯間抱她、摸她的手，甚至在車上問她能否「親吻臉頰」。對此，她曾表達不喜歡，張員卻自稱是「爸爸」給予「父愛」，更傳訊A女稱「如果我還沒結婚，49歲娶26歲應該也不錯」。

北院認為，張這些擁抱、摸手等肢體接觸，屬於具性意味或性別歧視的言詞及行為，且他本人也不否認曾詢問A女「親臉」一事，調查結果認定性騷擾並無違誤。因此，校方以此依教師法懲處解聘，經教育部核准後，實屬有效。

北院指出，張雖辯稱校方調查程序有瑕疵，但校方不僅有告知懲處結果，還有以簡報詳細說明懲處理由，並審視每項證據資料，各階段的調查均合乎規定，張主張北醫違法無理。

不過，北院也表示，北醫在第一次決議解聘後即停聘張，當時未獲教育部核准，因此雙方僱傭關係在二次決議解聘前仍然存在，認定校方應給付張員合計9個月的薪水，共81萬2290元。至於張員其餘之訴駁回，仍可上訴。

北醫助理教授被控性騷女<a href='/search/tagging/2/下屬' rel='下屬' data-rel='/2/209014' class='tag'><strong>下屬</strong></a>遭2度解聘，期間卻因校方擅自停聘，獲法院判賠81萬元薪水。聯合報系資料照
北醫助理教授被控性騷女下屬遭2度解聘，期間卻因校方擅自停聘，獲法院判賠81萬元薪水。聯合報系資料照

北醫 薪水 下屬

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