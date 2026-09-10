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華山公園旁藏色情按摩...2度被查獲 北市警會同市府斷水斷電

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市中山區華山公園旁、鄰近商業區的一間養生館，暗地掛羊頭賣狗肉，涉嫌讓外籍女子從事非法色情按摩，北市警方半年內查獲兩次，共移送18人次，為了不讓業者繼續營業，警方日前會同市府相關單位執行強制斷水斷電。

警方指出，該養生館位於長安東路一段，周邊上班族與民眾往來頻繁、生活機能完善，業者看中該處人潮踴躍，竟假借養生按摩之名，暗中媒合外籍女子與男客性交易。

中山分局中山一派出所接獲檢舉展開蒐證，去年11月22日查獲負責人、工作人員、男客及按摩小姐共5人，不料業者不知悔改，繼續營業，警方持續監控，今年5月14日再持票查緝，查獲營業負責人、工作人員、男客及按摩小姐共13人，均依妨害風化罪嫌移送法辦及行政裁罰。

北市警方為展現執法決心，提報都發局裁處業者罰鍰並停止建築物供水、供電，本月8日中山警方會同建管處、台電公司及自來水公司執行強制斷水斷電處分。

中山警方強調，該場所半年內遭2度查獲妨害風化案，性交易行是易衍生地方治安問題，針對位處都會核心區域、校園周邊或人口密集地段之色情不法場所，將列為重點查緝對象。

北市中山區一間養生館掛羊頭賣狗肉，半年內被查獲兩次妨害風化案，警方向市府提報裁處業者罰鍰並停止建築物供水、供電，日前執行。記者翁至成／翻攝
北市中山區一間養生館掛羊頭賣狗肉，半年內被查獲兩次妨害風化案，警方向市府提報裁處業者罰鍰並停止建築物供水、供電，日前執行。記者翁至成／翻攝

北市中山區一間養生館掛羊頭賣狗肉，半年內被查獲兩次妨害風化案，警方向市府提報裁處業者罰鍰並停止建築物供水、供電，日前執行。記者翁至成／翻攝
北市中山區一間養生館掛羊頭賣狗肉，半年內被查獲兩次妨害風化案，警方向市府提報裁處業者罰鍰並停止建築物供水、供電，日前執行。記者翁至成／翻攝

按摩 公園 北市

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