板橋養生館3年6度涉妨害風化遭查獲 新北公安小組今強制斷電

新北市板橋區南雅南路一段一家養生館，自2024年起已多達6次遭警方臨檢並查獲涉嫌妨害風化罪嫌移送法辦。為貫徹掃黃決心，新北市政府公安小組今會同警方、城鄉局、經發局、工務局及台水、台電等單位，針對該店家執行強制斷電處分。

新北市公安小組表示，該養生館於今年3月及6月間，連續遭板橋警分局現場查獲違法事證，除移送地檢署偵辦外，因違反都市計畫法，亦同步函請城鄉局依法裁處，因此案屬重複違規且情節重大，市府公安聯合稽查小組依法採取強制處分措施，以強勢手段懲治非法行為。

新北市長侯友宜強調，業者切勿挑戰市府掃黃底線。市府將持續透過「第三方警政」整合跨局處資源，針對違法違紀場所加強公安聯合稽查。對於屢查不改的違規業者，市府絕不姑息，必嚴格執行強制處分，展現杜絕黃色產業、維護公共安全與治安環境的決心。

新北市板橋區南雅南路1間養生館3年內6度涉妨害風化遭查獲，新北市公安小組今強制斷電。記者王長鼎／翻攝

新北市板橋區南雅南路1間養生館3年內6度涉妨害風化遭查獲，新北市公安小組今強制斷電。記者王長鼎／翻攝