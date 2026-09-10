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離職面談伸狼爪！知名生技老闆強抱女經理 色喊「當我喝醉」下場出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣一間知名生技公司販售貼布等保健品，該公司負責人前年10月間，在辦公室與女經理商討離職事宜時，脫口「當作我酒醉，我對你有好感」，趁機強行熊抱，女子飽受驚嚇，事後崩潰報案。該名負責人辯稱，僅是搭肩挽留，台中高分院近日審結，駁回上訴，依性騷擾罪，判刑4月，可易科，全案確定。

檢警調查，2024年10月17日晚間6時許，該名生技公司負責人，將女經理叫至二樓辦公室商討離職，女子因公司曾有勞資糾紛，為求自保，暗中開啟手機錄音。

負責人在面談時，先以言語慰留，隨後竟稱「這邊當作我酒醉，OK？我對你其實有好感的」，假意起身拿取公司樣品，試圖說服女子留下時，女子向對方表示「我不要」，再次強調自己要離職。

負責人空手走回女子身旁，突以雙手用力環抱，將女子頭部強壓至自己右肩、右手臂間長達數秒，女子驚嚇之餘，奮力推開對方，才得以脫身離開。

女子逃離辦公室後情緒崩潰，在車上泣不成聲打給同事訴苦，還在事後報警提告。檢警介入調查後，依法以違反性騷擾防治法，起訴該名負責人。

南投地院審理時，勘驗女子手機錄音，確認負責人確有告白及女方驚恐抗拒的對話，同事也證實女子案發後情緒激動、哭到上氣不接下氣。

法官痛斥，該生技公司負責人為圖一己私慾，利用被害人不備之際伸出狼爪，欠缺尊重他人身體自主權，考量其犯後否認犯行且未賠償，依性騷擾罪，判刑4月，可易科12萬元。

該名負責人不服判決，堅稱當時僅是為了挽留人才，才將雙手搭在對方肩上，無性騷擾與擁抱之意，以此為由提起上訴。

台中高分院近日審結，認定錄音檔與證人供述，皆能明確佐證被害人指控，男方辯詞純屬事後卸責之詞，認定原審認事用法無誤，駁回上訴，維持判刑4月，全案確定。

南投縣一間知名生技公司的負責人，涉性騷女員工，台中高分院近日審結。圖／AI生成
南投縣一間知名生技公司的負責人，涉性騷女員工，台中高分院近日審結。圖／AI生成

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