手從女子的短褲伸進去褻玩1秒 法官重懲「最難想像性騷案」判決出爐

陳姓男子見婦人穿的短褲褲管與大腿間縫隙較寬，伸手進去摳弄她的下體1秒鐘，依強制猥褻罪起訴；法官審理，認陳屬「偷襲式」犯案，改依性騷擾論罪，考量陳犯後還沿途歡呼、嚎叫，視女性為恣意褻玩的客體，重判他有期徒刑1年8月。可上訴。

陳否認犯罪，檢察官論告時，聲請勘驗警察查扣被害人案發時所穿著的短褲，欲證明陳的手確可從褲管處伸到被害人的下體，不過，法官認為，陳犯罪事證已明，證據調查沒必要。

陳與被害人互不相識，2025年8月15日凌晨4時38分，在台北市西門町看見被害人的短褲褲管與大腿間縫隙較寬，快跑接近她的後方，手指倏然伸入對方短褲內，再以「往上勾」的動作快速摳向被害人的下體1下，被害人驚嚇轉身喝斥，陳轉身沿路歡呼、嚎叫跑離現場，被害人向萬華分局報案，檢方起訴陳。

陳辯稱，當時他在路邊上廁所，被害人騎腳踏車經過，聽到被害人在講他，就上前拍了對方的臀部。

被害人證稱，她剛從朋友家出來，陳在她停好YouBike後尾隨，她走到電影公園旁靠近武昌街的騎樓，陳衝到她身後，用手很用力摳她的下體，她當時穿比較鬆的短褲、也有穿內褲「我感覺到尖尖的指甲」，陳摳完後轉身就跑，還邊跑邊笑、歡呼。

法官認為，被害人警詢、偵訊及審理時證述一致，與陳並無夙怨嫌隙，受害後再無社交活動，工作也離職，還有慢性創傷後壓力症，採信她的證述。

檢方是依強制猥褻罪法辦陳姓男子，法官認為，陳隔著內褲觸碰被害人下體，「次數為1下，時間僅1秒」，屬「偷襲式」、「瞬時性」的不當觸碰，難認陳涉強制猥褻，變更起訴法條依性騷擾罪論罪。

判決書指出，陳與被害人不認識，竟於西門町鬧區街道恣意手伸入被害人的褲縫突襲並摳向她的陰部，顯然嚴重侵害被害人與性有關的寧靜及不受干擾，更於犯行結束逃離時沿途歡呼、嚎叫，主觀上未見對女性性自主平和狀態的尊重，視女性為其恣意取樂、褻玩的客體。

判決說，陳犯罪手段至為惡劣，屬於性騷擾犯罪態樣中「最為嚴重及難以想像的犯罪情節」，他恣意對婦女為侵害極隱私身體部位取樂的犯行，造成女性恐懼，考量陳犯後飾詞否認、態度不佳、自稱大學畢業、目前無業、與前妻共同扶養1名未成年子女，判他有期徒刑1年8月。

台北市西門町電影公園。聯合報系資料照