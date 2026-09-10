繼父涉兩度猥褻未成年養女 不顧「不要碰我」仍伸狼爪 台東檢方起訴

台東縣一名男子被控兩度對未成年繼女伸出狼爪，第一次不顧少女明確說「不要碰我」，仍抓摸胸部；第二次則以幫忙按摩為由，掀起少女衣物並撫摸胸部及乳頭。地檢署調查後認為男子涉嫌犯罪，日前依強制猥褻及對未滿16歲少女猥褻等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，男子原本是少女的繼父，兩人相處如同父女，男子更在113年6月5日正式收養少女成為養女，因此雙方具有家庭成員關係。未料，113年5月7日中午，當時少女因身體不舒服趴在床上，男子播放色情影片，過程中手肘碰到少女胸部，還說「你的胸部怎麼那麼軟」。

少女後來回到床上，男子又趴到她身上，用雙手抓住胸部。少女不斷說「不要碰我」，男子仍回「摸一下就好」，甚至在少女耳邊吹氣。

同年10月12日，男子幫少女刮痧後，表示要幫她按摩肩膀，卻被控將少女衣物往上掀、露出胸部，再從後方抱住少女，並以身體下體頂住她，接著撫摸胸部及乳頭。少女不甘受辱，擔心害怕，向警方報案處理。

面對指控，男子全部否認。他向警方及檢方表示，5月間只是因聽到少女手機疑似播放色情片的聲音，才打開電視上的色情影片目錄給她看，否認曾摸胸部；10月間則只是替少女刮痧，也沒有脫她衣服或摸胸部。

不過，檢方認為男子說法前後不一，男子在警詢時曾說替少女按摩，到了偵查時又改口說沒有按摩過。此外，男子既然自稱與少女感情很好，卻又特別打開色情影片目錄給少女看，檢方認為說法不合常情。

檢方另查出，少女事後曾透過IG、LINE向友人及熟人說起遭遇，相關對話紀錄也成為證據。少女的學校輔導資料則顯示，她因擔心事情曝光會影響家庭關係，案發後承受相當大的心理壓力。

檢方認為少女沒有理由無端指控與自己關係親近的繼父，加上相關證詞、對話紀錄及其他資料相互佐證，因此認定男子涉案程度已達起訴標準。

檢方認定，第一次犯行涉及刑法強制猥褻罪，因少女當時已滿14歲但未滿16歲，依法加重其刑；第二次則涉及對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪。兩次犯行分別發生，檢方認定應分別論罪、合併處罰。

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