快訊

日本旅遊驚傳意外！高欣欣弟突中風急送醫 「900萬日幣醫療帳單」曝光

缺師救火隊／學校靠家長群組徵才 師資荒突破親師界限

國造磐龍反艦飛彈增產卻堆庫房 部隊缺兵「有彈無人」

聽新聞
0:00 / 0:00

繼父涉兩度猥褻未成年養女 不顧「不要碰我」仍伸狼爪 台東檢方起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣一名男子被控兩度對未成年繼女伸出狼爪，第一次不顧少女明確說「不要碰我」，仍抓摸胸部；第二次則以幫忙按摩為由，掀起少女衣物並撫摸胸部及乳頭。地檢署調查後認為男子涉嫌犯罪，日前依強制猥褻及對未滿16歲少女猥褻等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，男子原本是少女的繼父，兩人相處如同父女，男子更在113年6月5日正式收養少女成為養女，因此雙方具有家庭成員關係。未料，113年5月7日中午，當時少女因身體不舒服趴在床上，男子播放色情影片，過程中手肘碰到少女胸部，還說「你的胸部怎麼那麼軟」。

少女後來回到床上，男子又趴到她身上，用雙手抓住胸部。少女不斷說「不要碰我」，男子仍回「摸一下就好」，甚至在少女耳邊吹氣。

同年10月12日，男子幫少女刮痧後，表示要幫她按摩肩膀，卻被控將少女衣物往上掀、露出胸部，再從後方抱住少女，並以身體下體頂住她，接著撫摸胸部及乳頭。少女不甘受辱，擔心害怕，向警方報案處理。

面對指控，男子全部否認。他向警方及檢方表示，5月間只是因聽到少女手機疑似播放色情片的聲音，才打開電視上的色情影片目錄給她看，否認曾摸胸部；10月間則只是替少女刮痧，也沒有脫她衣服或摸胸部。

不過，檢方認為男子說法前後不一，男子在警詢時曾說替少女按摩，到了偵查時又改口說沒有按摩過。此外，男子既然自稱與少女感情很好，卻又特別打開色情影片目錄給少女看，檢方認為說法不合常情。

檢方另查出，少女事後曾透過IG、LINE向友人及熟人說起遭遇，相關對話紀錄也成為證據。少女的學校輔導資料則顯示，她因擔心事情曝光會影響家庭關係，案發後承受相當大的心理壓力。

檢方認為少女沒有理由無端指控與自己關係親近的繼父，加上相關證詞、對話紀錄及其他資料相互佐證，因此認定男子涉案程度已達起訴標準。

檢方認定，第一次犯行涉及刑法強制猥褻罪，因少女當時已滿14歲但未滿16歲，依法加重其刑；第二次則涉及對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪。兩次犯行分別發生，檢方認定應分別論罪、合併處罰。

※聯合報關心您：遇到家暴事件、身體虐待、性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

台東一名男子涉兩度猥褻未成年養女，檢方依強制猥褻及對未滿16歲少女猥褻等罪嫌提起公訴。聯合報系資料照
台東一名男子涉兩度猥褻未成年養女，檢方依強制猥褻及對未滿16歲少女猥褻等罪嫌提起公訴。聯合報系資料照

未成年 猥褻 繼父

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

男兵在女兵面前脫衣「只剩內褲」換運動服 遭控性騷、猥褻檢方不起訴

虐燙2分鐘！14歲少女遭保全死按「高壓電金屬板」 絕望尖叫：像被火燒

高雄夢時代驚見警壓制3少女 竟是為打工變詐團車手

19歲男金錢誘使國中少女自拍傳送私密影像 嘉檢起訴

相關新聞

廣州政協吸收行政院前科長當共諜！鄭明嘉判10年半、胡鵬年判關5年

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，鄭吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，兩人被羈押禁見至今，台灣高等法院今依國家安全法為大陸地區發展組織罪判鄭10年6月徒刑；胡則被依為大陸地區發展組織未遂罪判刑5年，可上訴。

中聯油脂案泰山求償10億 福壽反擊：泰山掩飾己過、將對決討公道

中聯油脂案，泰山企業本月8日委任法律事務所，針對中聯油脂事件所衍生的產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、營業及商譽損失，向中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及南僑投資控股等4家公司提起民事訴訟，求償新台幣10億元。福壽實業今天聲明指出，「執虛妄詞反噬良善，泰山掩飾己過，福壽亮證對決討公道」。

影／會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押；檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

獨／調查局揪內鬼！苗栗站緝毒專員疑涉不正利益 遭自家人搜索約談

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒，疑涉入廉政風紀案件遭自家人搜索約談，高雄市調查處昨天北上搜索鄭男住處與辦公室，扣押鄭男手機等證物，並將鄭男帶回調查，詢後移送地檢署複訊。據了解，鄭男牽涉案情複雜，恐與貪瀆有關，調查局長陳白立對此案相當重視，要求從嚴究辦，決不寬貸。

逼死豐原五口「李團長」遭民事求償...竟擺爛不出庭 再判賠226萬

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李惠雯以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，法院刑事一審依銀行法等罪判她11年徒刑；其中2名被害人再提民事求償，李女羈押中稱「不願被提解到庭」，民事判她應給付2人226萬6000元，可上訴。

國民黨壯圍鄉長參選人張家豪涉禮盒賄選 檢聲押

中國國民黨宜蘭縣壯圍鄉長參選人張家豪遭檢舉涉在餐會前後送酒類禮盒給選民，昨天遭檢調約談。檢方複訊後今天凌晨依公職人員選舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。