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雲縣議員參選人被控偷吃人妻還簽名陪墮胎 判賠50萬元

聯合報／ 記者袁志豪陳雅玲／連線即時報導

4年前曾參選崙背鄉長、近日再投入雲林第四選區議員選舉的民眾黨籍參選人張家閎，被許姓男子提告指控與擔任張臉書小編的妻子發生逾40次性行為致懷孕，張還偽造許的簽名陪同墮胎遭訴；一審未採信有發生性行為判賠30萬，二審採信許妻證詞確實有性行為，改判賠50萬元確定。

張家閎由律師代為發出聲明指出，已提出相關證據供法院酌參，無奈仍不被採納，致受不利判決，對於判決結果予以尊重，並表示遺憾；張重申，民事侵權行為訴訟為侵害私權，無關公益，既已透過司法程序解決紛爭，盼能圓滿落幕，以保護案件相關人權益。對於私領域事件占用新聞媒體版面，耗費社會資源，甚感抱歉。

許男向雲林地院提起請求損害賠償訴訟指出，他於2024年1月21日與妻子結婚，張家閎明知妻子已有配偶，竟仍交往並發生多次性行為導致妻子懷孕，去年5月1日施以流產手術；張家閎已侵害他的配偶身分法益，致他身心嚴重受創而須接受心理治療，請求張應給付100 萬元。

張家閎說明，跟許妻沒有任何親密行為，許提出的照片是許妻拍攝，當天他在外跑行程身體疲累，跟許妻電話聯繫後，對方邀請他至其斗六住處休息，他抵達後隨即熟睡，睡夢中手放置何處，根本不知；他醒來才發現許妻正在拍照，詢問為何拍照，並當場要求將所拍攝影像刪除，卻仍發生本件訴訟。

雲林地院一審指出，張家閎2022年間參加雲林縣崙背鄉鄉長競選活動時，許妻即加入團隊擔任有給職小編工作，選後仍擔任粉絲專頁小編，並曾多次向張借款；張對許妻應相當熟悉，且許妻也將結婚訊息及照片上傳至臉書個人頁面並公開，張也是好友，顯見張應知悉許妻已婚。

一審認為，雖然許妻證稱與張家閎在婚後10個月內曾陸續發生過40餘次性行為，懷孕由張陪同墮胎，但許妻對張的私密特徵無法描述，僅稱張的右腹部有道約3公分縫合過疤痕，難認兩人確實有發生性行為並受胎；不過，張明知許妻已婚，仍前往其住處將許妻擁入懷中雙雙躺在床上。

一審認定，依據許姓男子提出的照片，張家閎與許妻已踰越常人道德底線，足以破壞許對其婚姻信任及夫妻共同生活圓滿及幸福安全，審酌許大學學歷、經商，張碩士學歷，在私人企業任職，去年12月判決張應給付30萬元；許、張二人對判決均不能接受，雙雙提起上訴。

許向高等法院台南分院再主張，張家閎與妻子發生多次性行為致懷孕，陪同墮胎時還在同意書配偶欄偽造他的簽名，他深受打擊，為此已與妻子離婚並接受心理治療，張也已被檢察官起訴偽造文書；一審減少精神慰撫金額至30萬元，尚有未洽，請求張再給付70萬元。

張家閎再稱，當時不知許妻已婚，亦不認識許，他跟許妻的合照，是許妻趁他休息熟睡時及醒後擅自貼近拍攝，已當場請許妻刪除；過程不是他主動，照片亦無情愛成分，未逾一般社交互動，更非反覆為之。陪同墮胎是許妻懷孕後急於取得流產藥物，交付許的身分證，請他陪同到診所幫忙簽名。

張認為，兩人未曾有性行為或踰矩之舉，一審憑許妻動機不明，擅自拍攝留存照片2紙，便指他行為踰越已婚男女社交範疇，未評價許妻共同責任，自有未洽，請求原判決廢棄，駁回許的告訴與上訴。

二審合議庭指出，依據床上擁抱照片，張家閎將許妻攬於胸前，相擁而眠，另一張相片則相擁拍照，甚為親密，張抗辯不知情，尚難採信；且許妻證述2024年6月至去年3月底，與張每周見面1至2次，至少發生一次性行為，每月至少發生4次以上性行為，10個月内共計40次以上。

合議庭認為，許妻指出，婚後有在臉書公開結婚照，張看到詢問「是不是想要昭告天下」，去年4月30日懷孕，懷孕前一個月僅有與張發生過性行為，因此由張陪同墮胎並在配偶欄簽名、蓋指印；張對此過程不爭執，堪認許妻所述與客觀事實相符，張辯稱不知許妻已婚，均非可採。

合議庭審酌，張與許妻不當交往行為，讓許精神、心理及感情上受有相當痛苦，且因此離婚，審酌兩造教育程度、身分、地位、經濟能力，判決許賠償非財產上損害50萬元為適當。不得上訴。

張家閎由律師代為發出聲明指出，已提出相關證據供法院酌參，無奈仍不被採納，致受不利判決，對於判決結果予以尊重，並表示遺憾。圖／張家閎律師提供
張家閎由律師代為發出聲明指出，已提出相關證據供法院酌參，無奈仍不被採納，致受不利判決，對於判決結果予以尊重，並表示遺憾。圖／張家閎律師提供

墮胎 議員 雲林 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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