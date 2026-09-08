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再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷1人遭性侵

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再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷、1人遭性侵

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北淡水陳姓藥師對工讀的女大生下藥，經法院裁定羈押禁見，但檢警清查後發現有多人受害，繼昨天爆出有4名前女員工遭性侵性騷擾，今再查出2名前女員工也疑遭性騷擾，目前仍未正式提告，檢警正持續逐一聯繫，清查是否還有女子受害。

據了解，陳姓藥師對工讀的女大生下藥疑意圖不軌，案件爆發後檢察官拘提陳男並聲押禁見獲准。檢警透過查扣的陳男電腦內前員工聯繫資訊，逐一致電10多名曾工作過的女員工，其中有1女控訴遭陳男以手指性侵、另3女被陳男碰觸胸部、臀部及腰部涉性騷擾，警方依法受理並將案件送辦。

但陳男經營的藥局開業至今僅2年，但卻聘雇過超過10多名女工讀生，流動頻率如此高十分反常。檢警持續抽絲剝繭致電詢問，又發現有2名前女員工疑遭陳男性騷擾，但目前2人尚未正式報案製作筆錄，檢警也將持續釐清案情。

新北市淡水區某藥局陳姓藥師對店內工讀的女大學生下藥。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區某藥局陳姓藥師對店內工讀的女大學生下藥。記者林昭彰／翻攝

性騷 藥師 淡水 性侵 新北

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