性侵案女藝人出庭坐「指認室」控訴 三立前副總之子否認犯罪

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對女藝人性侵，依強制性交罪起訴；女藝人聲請參與訴訟獲法院裁准，法院今開庭傳喚龔出庭，女藝人也在律師陪同下現身；龔否認犯罪，檢方則聲請數名證人交互詰問，法官庭畢諭知候核辦。

龔益霆委任3名律師替其辯護，否認犯罪。據了解，龔聲稱與女藝人是交往關係，另稱發性行為時對方並沒有阻止，法官庭審近2小時結束，女藝人在律師陪同下先一步從特殊通道離去，龔才隻身離開，龔沿路對媒體詢問案情事項，不發一語。

女藝人日前委託律師向法院遞狀稱，龔益霆經提起公訴，依刑事訴訟法規定，屬得聲請參與訴訟的案件，女藝人是被害人，為了對證據調查、被告抗辯適時陳述意見，聲請參與訴訟，合議庭裁准。

女藝人今出庭參與訴訟，開庭前對媒體詢問稱「謝謝關心」，有媒體詢問是否希望龔公開道歉？她表示「如果當初他那樣，就不會有這些事了」，隨後由法警帶往婦幼案件專業法庭的指認室開庭。

女藝人隔著深色玻璃對審理程序表示意見，聽得見龔的主張；這個「專門法庭」設有指認室，具有保護被害人的功能，同一指認室曾於名嘴朱學恒犯強制猥褻案、藝人黃子佼犯兒少性剝削防制條例案審判時提供給證人作證使用。

女藝人2025年在網路社群發一篇「女臨演遭性侵」文章指控龔的劣行，後來表示自己也是受害人之一，女藝人在律師陪同下向士林地檢署對龔提告，檢方聲請移轉管轄至台北地檢署偵辦。

台北地檢署指揮台北市警婦幼隊搜索龔益霆的住處，同步約談他到案，曾命龔以100萬元交保；案發後，龔除在社群上否認性侵，另表示與女藝人交往過程真心相待，也許因年齡差距、觀念不同時有爭執，最後「被分手」。

檢察官偵訊女藝人、3名證人，依據通訊軟體對話紀錄及台北市消防局函復資料，認定龔益霆涉犯強制性交罪嫌，2026年6月起訴龔，正由台北地院審理。

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆今出庭。記者王聖藜 /攝影