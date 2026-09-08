整復師藉口「豐胸刺激內分泌」 伸入女患者內衣揉胸賠30萬換緩刑

台東一名男兵遭女同事控訴，長達近一年時間，經常在同事面前脫去上衣、僅穿內褲更換運動服，涉嫌性騷擾及公然猥褻。案件經地檢署調查後，認被告雖確有脫衣換裝行為，但沒有碰觸告訴人身體，也沒有證據顯示是刻意向特定對象展示身體，相關行為是否已達足以引起性慾或其他猥褻程度亦有疑義，給予不起訴處分。

2026-09-08 08:23