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整復師藉口「豐胸刺激內分泌」 伸入女患者內衣揉胸賠30萬換緩刑
高雄李姓整復師去年2月幫一名女子刮痧時，以「豐胸、刺激內分泌」為由，伸手進女方內衣撫胸並指侵得逞，法官考量李男認罪並已全額賠償30萬元與女方達成和解，依利用權勢性交罪判刑1年、緩刑2年。
判決指出，去年2月這名女子因脖子酸痛，前往李男開設的整復推拿工作室接受刮痧與按摩。李男在按摩過程中藉口「幫妳刺激內分泌、調理曲線」，硬將手伸進女子內衣內揉撫乳房，隨後更以畫圓弧手勢按壓女子臀部及大腿根部，進而將手指插入女子陰道得逞。
女子遭指侵後驚嚇不已，離開現場隨即向友人傳訊哭訴，並在當天下午傳送LINE訊息質問李男「為何要將手指伸進去？」李男見事態嚴重，當下連聲道歉，隨後遭警方依法移送法辦，並被檢方起訴。
高雄地院審理後，李男坦承犯行，並以30萬元與女方達成調解，法官考量李男無前科，依利用權勢性交罪量處有期徒刑1年，宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並命其須接受3場次法治教育。
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