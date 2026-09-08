三立前資深副總兒子涉性侵案開庭 女藝人「參與訴訟」也出庭了

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對知名女藝人性侵，依強制性交罪起訴；女藝人聲請參與訴訟日前獲法院裁准，法院今開庭傳喚龔出庭，女藝人也在律師陪同下身著白色T恤、戴棒球帽進入法庭。

2025年網路社群一篇「女臨演遭性侵」文，女藝人控訴被龔益霆灌鎮定劑昏迷後性侵害，在律師陪同下向士林地檢署提告，檢方聲請移轉管轄至台北地檢署偵查。

台北地檢署指揮台北市警婦幼隊搜索龔益霆住處，同步約談他到案，龔除在社群上否認性侵，另表示與女藝人交往過程真心相待，也許因年齡差距、觀念不同時有爭執，最後被分手。

檢察官偵訊女藝人、3名證人，依據通訊軟體對話紀錄及台北市消防局函復資料，認定龔益霆涉犯強制性交罪嫌，2026年6月起訴龔，由台北地院審理。

女藝人近日委託律師向法院遞狀稱，龔益霆經提起公訴，依刑事訴訟法規定，屬得聲請參與訴訟的案件，女藝人是被害人，為了對證據調查、被告抗辯適時陳述意見，聲請參與訴訟，合議庭裁准。

被害人獲准訴訟參與的效果是不再只是被動當「證人」，而是擁有訴訟主體地位，可獲知案件進度、檢視卷證資料，也有機會上法庭對審判、證據及科刑表達意見。

女藝人（穿著白色T恤、戴棒球帽者）今出庭參與訴訟。記者王聖藜 /攝影