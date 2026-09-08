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從巷子持手機伸入1樓住家浴室窗戶 洗澡女子發現大叫 偷拍未遂判刑2月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊男在巷內發現當地1樓住家有女子在浴室洗澡，他自屋外打開窗戶，並持手機要拍攝時，洗澡的女子察覺後大聲喊叫，楊男倉皇逃離仍被逮。法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑2月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，楊男去年9月17日晚上10時許，在基隆市仁愛區的巷弄內，發現被害女子在住家的浴室要洗澡，從戶外打開浴室的窗戶後，再持手機伸入窗戶內，想拍攝女子淋浴時裸露隱私部位性影像。

楊的的舉動被洗澡的女子察覺，大聲斥喝，楊男發現事跡敗露，未拍攝到女子洗澡畫面便倉皇逃離現場。警方接獲報案後，調閱周邊監視器畫面，查出楊男身分，持搜索票到他的住處將他逮捕，並查扣手機，製作筆錄後送辦。檢察官偵查時，楊男承認犯行，被依無故攝錄他性影像未遂罪起訴。

基隆地方法院法官審理後指出，楊男為滿足私慾，趁被害女子未及注意時攝錄性影像畫面，顯不尊重他人性隱私及身體自主權，雖未得逞，仍造成女子心理恐慌及不安全感。

法官衡量楊男坦承犯行，尚未與被害女子和解賠償，及大學畢業智識程度，自述職業為廚師、家境貧寒、無前科等情狀，依犯無故攝錄他人性影像未遂罪判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。

楊男在巷內打開1樓住家浴室的窗戶，並持手機要拍攝女子洗澡，發發現後倉皇逃離仍被逮。基隆地院法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑2月。聯合報系資料照
楊男在巷內打開1樓住家浴室的窗戶，並持手機要拍攝女子洗澡，發發現後倉皇逃離仍被逮。基隆地院法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑2月。聯合報系資料照

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