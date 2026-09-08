孤男寡女白天拉下鐵捲門 網友目擊淡水藥師怪異行徑驚呼「很可怕」

新北市淡水區陳姓藥師對工讀的女大學生下藥，檢警清查發現還有1名前女員工遭陳男性侵，3名前女員工遭性騷擾。有網友PO文回憶某日中午至藥局送貨時發現鐵捲門拉下，不久後陳男神情怪異出現，女助理也從倉庫走出，現在回想真的很可怕。

據了解，遭下藥的女大學生為貼補生活費，在陳男的藥局打工近1年，上月26日女大生目擊陳男打開她水杯，後來喝水發現味道苦澀且呈白色混濁狀、杯底留有粉末，出現頭暈、心跳加快、意識模糊，陳男還詢問：「要不要載妳回家？」，她拒絕後自行返家隨即斷片，28日由家人陪同帶水杯報案。

警方初篩飲水有苯二氮平類陽性反應，29日搜索藥局發現監視器被格式化疑滅證，透過雲端及手機備份發現陳對女子水杯投放藥物動作的影像，陳坦承下藥，稱只是想測試過期藥物藥效。法官認定陳男涉犯毒品、傷害等罪嫌重大，有事實足認有滅證行為裁定羈押禁見。

檢警持續深入偵辦，透過查扣的陳男電腦中員工檔案資料，對曾在藥局工作的10多名女工讀生逐一致電詢問，其中1名女員工表示被陳男用手指插入她下體性侵，另外3名女員工則指控被陳男碰觸胸部、臀部及腰部，4人也因此只工讀短短幾個月就離職。警方詢後依妨害性自主、性騷擾防治法等罪嫌將陳男送辦，並持續清查是否還有其他被害人。

有網友在Threads上PO文表示，8月6日下午近1時許至藥局送貨，發現藥局鐵門拉下，打電話響了兩三聲沒人接，5分鐘後鐵捲門打開，網友進入後發現陳姓藥師神情怪怪的，接著1名女助理從後方倉庫走出來，隨即默默坐回櫃檯，網友當下覺得不太對勁，大白天拉鐵捲門孤男寡女的，事情爆發後回想此事，覺得「很可怕」。