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打手遊認識未成年少女！18歲男涉拿錢誘拍私密影像 遭嘉檢起訴
18歲巴姓男子涉嫌透過熱門手機遊戲「傳說對決」認識未滿18歲少女，轉加LINE好友後，明知對方未成年，涉嫌以500元、1000元等金額為誘因，要求少女自行拍攝私密影像傳給他觀看。嘉檢偵結依引誘使少年自行拍攝性影像罪嫌起訴。
據起訴書，巴男18歲、住台南市，今年5月間透過手機遊戲「傳說對決」結識少女，雙方隨後互加LINE好友。巴男明知少女未滿18歲，仍陸續傳送訊息，以不同金額作為交換條件，希望少女拍攝私密照片或影片供他觀看。
少女受到引誘後，5月8日至29日期間在嘉義縣住處，陸續自行拍攝多張私密照片及影片，再透過LINE傳給巴男。家人察覺有異，陪同少女報警，嘉義市警方調查後報請嘉義地檢署偵辦。
檢警偵辦期間取得巴男與少女LINE對話截圖，並查扣巴男使用的智慧型手機；巴男到案後坦承犯行。檢方綜合少女指訴及雙方對話紀錄等證據，認為巴男透過金錢勸誘、刺激少女產生拍攝私密影像的意願，符合兒少性剝削防制條例所稱的「引誘」行為。
檢方認為，巴男在密接期間內多次引誘同一名少女自行拍攝性影像，基於單一犯意且侵害同一被害人法益，因此以接續犯一罪評價，依引誘使少年自行拍攝性影像罪嫌提起公訴，並聲請沒收扣案手機。
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