19歲男金錢誘使國中少女自拍傳送私密影像 嘉檢起訴

19歲巴姓男子被控今年5月間透過手遊結識一國中少女，彼此加LINE好友，巴男竟金錢誘使對方連續拍攝傳送私密影像，事後還出言要脅，影響被害人準備國中會考，嘉檢偵結起訴。

據嘉義地檢署起訴書，巴男與被害人成為LINE好友後，陸續傳送「自慰影片1000」、「你拍一張胸部露出來的500」、「拍一張要多少你自己說」等訊息，誘使被害人拍攝裸照及猥褻影片。

嘉檢表示，被害人自民國115年5月8日起至同月29日，在住處持手機自行拍攝私密照片或影片，並以LINE傳送給巴男。

嘉檢說明，巴男犯罪手法，傳一張很帥照片及大筆千元大鈔現金照片，營造是有錢企業二代身分，以誘使被害人傳送私密影像，在達到目的後，最後連新台幣1塊錢都沒有給被害人。

嘉檢表示，被害人當時正值國中會考衝刺期間，巴男還一直要求傳送自拍裸照，且每晚須打電話聊天，後來因被害人有1天沒打電話，則被要脅「妳想紅，我就讓妳紅」，讓被害人心生畏懼，由家人陪同報警；全案偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。